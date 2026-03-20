Las medidas con las que Castelló prevé mejorar el empleo y convertirse en referente nacional

Castelló acogerá los días 24 y 25 de marzo el III Congreso Nacional de Desarrollo Local con el que la capital de la Plana se convertirá en referente para mejorar el empleo a nivel de todo el país. Y es que, como consecuencia de este encuentro en el que participarán más de 200 representantes de administraciones locales, provinciales, autonómicas y nacionales, se redactará una Guía Inspiradora de Propuestas para el Ámbito Local que será una hoja de ruta para más de 160 entidades diferentes a nivel nacional y que recogerá las propuestas y conclusiones de expertos de toda España.

El edil Redondo en la presentación del III Congreso Nacional de Desarrollo Local de Castelló. / Mediterráneo

Así lo ha confirmado este viernes el concejal de Empleo del Ayuntamiento de Castelló, Juan Carlos Redondo, en la presentación de esta iniciativa que, bajo el nombre de Innovación en el pacto intergeneracional, "catapultará a Castelló a capital del empleo, el talento, la innovación y la cohesión social". Las jornadas se desarrollarán en el Teatre del Raval Rafa Lloret y en el Menador "para ser ejemplo de la formación "y la colaboración público-privada", ha manifestado Redondo. Al encuentro asistirán representantes de toda España (Santa Cruz de Tenerife, València, Alicante, Barcelona, Gijón, Aviles, etc.) y definirán proyectos para desarrollar en las administraciones con el objetivo de potenciar el empleo y a mejorar el relevo generacional. Redondo, ha explicado, a este respecto, la problemática que existe en el sector comercial, por lo que una de las soluciones que se integraría en la guía sería la de convivir durante un tiempo en el comercio el comerciante y la persona que quiera hacerse cargo de él para que el primero le enseñara al segundo el funcionamiento.

El programa

El edil ha avanzado también algunos de los principales actos previstos. Así, Redondo ha explicado que “ la inauguración oficial se realizará el martes 24 de marzo, en el Teatro del Raval, a partir de las 9.30 horas con la presencia de las autoridades, entre las que se encontrará por supuesto la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, seguida de una conferencia inaugural, de marcado sabor castellonense, porque contará con Myriam Gimeno y Elena Llopis, Consejera Delegada y Consejera del Grupo Nealis. Un grupo referencia del mundo empresarial y laboral en la ciudad de Castellón y a nivel nacional a través de sus diferentes divisiones.

Martín, Redondo y Pavón, este viernes en la rueda de prensa en Castelló. / Mediterráneo

Redondo ha continuado añadiendo que “tendremos también durante la primera jornada durante la mañana, en este caso en el edificio del Menador, diferentes laboratorios participativos. Uno será el titulado “El relevo intergeneracional desde el reto demográfico y el entorno rural”, otro llevará el título de “Economía Intergeneracional y experiencias innovadoras” y el tercero de ellos “Diversidad Intergeneracional desde el punto de vista de las personas y de su talento”.

El martes por la tarde será el turno para la conferencia “Competencias clave para la convivencia, la colaboración y la co-creación entre generaciones”.

En la jornada del miércoles 26 de marzo por la mañana, de nuevo en el Teatro del Raval, se abordarán las conclusiones de los diferentes labs y su puesta en común. Y, tras una pausa, será el turno para otras dos interesantes conferencias como son las que llevarán el título de “Las tendencias de futuro del pacto intergeneracional” y “Buenas prácticas de proyectos innovadores desde las perspectiva local”. Antes de la finalización de este Congreso tendrá lugar una mesa redonda con el título “La mirada en el futuro del pacto intergeneracional”.

Formación a la carta como ejemplo de buenas prácticas

Por otro lado, Redondo ha hecho referencia a que el programa de formación a la carta del Ayuntamiento de Castelló es ejemplo para otros consistorios ya que ha logrado una media del 60% de inserción laboral. Cada año, este programa acoge a 144 personas que aprenden un oficio y en esta iniciativa el municipio también cuenta con los empresarios o colegios profesionales para una mayor eficacia y eficiencia. Los alumnos, unos 10 por grupo, asisten a aprender un oficio y a los que se les facilita un empleo y durante este periodo no perciben ninguna remuneración económica. Hay que recordar que en algunas de estas profesiones, la inserción es más alta como ocurre con carpintería de madera, con el 100%; fontanero, con el 70%; o soldador, del 90%.

Están previstos nuevos cursos como solador-alicatador, excavador de tierra o mecánica rápida.