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Reconocimiento

La periodista Amparo Panadero, Premio 'Josefina López Sanmartín' 2026

El Aula Debate Mujeres del Grao le ha entregado la distinción

La periodista y escritora Amparo Panadero, Premio 'Josefina López Sanmartín' 2026

La periodista y escritora Amparo Panadero, Premio 'Josefina López Sanmartín' 2026

KMY ROS

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

El Aula Debate Mujeres del Grao ha entregado este viernes a la periodista Amparo Panadero el Premio Josefina López Sanmartín 2026 con motivo del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer en el transcurso de un acto al que han asistido alrededor de 60 mujeres. La presidenta de la asociación, Mari Pepa Sancho, le ha hecho entrega de la distinción a una emocionada Amparo Panadero que ha agradecido el premio y ha puesto en valor el trabajo y la labor del Aula Debate. Además, ha recordado la figura y su relación con Josefina López Sanmartín a la que conoció personalmente.

La periodista y escritora Amparo Panadero, Premio 'Josefina López Sanmartín' 2026

La periodista y escritora Amparo Panadero, Premio 'Josefina López Sanmartín' 2026

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La periodista y escritora Amparo Panadero, Premio 'Josefina López Sanmartín' 2026 / Kmy Ros

Panadero es periodista vocacional y llegó a Castelló en los años 80 procedente de Madrid. Fue redactora jefa del periódico Mediterráneo del que hoy en día es colaboradora. En esa época fue una de las dos únicas mujeres en España que ocupaban un cargo de esa responsabilidad. Sus reportajes han dado voz a personas vulnerables y ha denunciado injusticias además de participar de forma activa en proyectos por los derechos humanos y la paz, especialmente con mujeres palestinas.

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La homenajeada es amante de la lectura y la cocina, muy cerana a sus amigas y familia y es orgullosa abuela de cuatro nietos. Destaca, asimismo, por su calidad humana y su deseo constante de trabajar por un mundo mejor.

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La periodista Amparo Panadero, Premio 'Josefina López Sanmartín' 2026

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