Cientos de participantes celebran el Día Mundial del Agua en Castelló

La Plaza Mayor de Castellón se ha convertido este sábado en un espacio de encuentro, aprendizaje y participación con motivo del Día Mundial del Agua, en una jornada organizada por el Ayuntamiento de Castellón y Facsa que ha reunido a cientos de familias y ciudadanos en torno a la importancia de este recurso esencial.

Durante la jornada, el concejal Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gonzalo Romero y el concejal de Salud Pública, Luciano Ferrer han recorrido los distintos espacios acompañados por una representación de la Dirección de Facsa, integrada por su consejera delegada, Elena Llopis y su director general, Jose Claramonte; junto al director del área de Abastecimiento, Pascual Maximino, y el responsable de Relaciones Institucionales en Castellón, Rafael Ferrer. En el transcurso de la visita, han puesto en valor este tipo de iniciativas como una herramienta clave para fomentar el respeto hacia el agua y seguir fortaleciendo la cultura hídrica entre la ciudadanía.

El concejal de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible,Gonzalo Romero ha destacado que “las actividades celebradas con motivo del Día Mundial del Agua nos han permitido comprobar de cerca la importancia de seguir concienciando a la ciudadanía sobre el valor de un recurso esencial como es el agua, así como la necesidad de hacer un uso responsable y sostenible. A través de esta jornada, hemos visto cómo la divulgación y la participación son herramientas clave para acercar al publico de todas las edades,una realidad tan importante como la protección y el cuidado de uno de nuestros bienes más preciados”.

Actividades para los más pequeños. / Mediterráneo

Romero ha puesto en valor que “esta iniciativa también ha servido para visibilizar el gran trabajo que realiza Facsa en la gestión del ciclo integral del agua, siendo una empresa referente a nivel nacional por su capacidad, experiencia y compromiso con la innovación, la seguridad y la excelencia en la prestación del servicio. La colaboración entre el Ayuntamiento de Castellón y Facsa vuelve a demostrar que Castellón cuenta con un modelo de gestión moderno, eficaz y preparado para afrontar con garantías los retos medioambientales del presente y del futuro”.

El público infantil ha vuelto a ser protagonista con propuestas pensadas para aprender jugando, como ‘El curso del agua’, donde han podido experimentar con el proceso de depuración, o ‘El muro del agua’, en el que han compartido mensajes y compromisos para cuidar este recurso.

Durante la jornada, los asistentes también han podido conocer de cerca la tecnología aplicada al ciclo integral del agua en la ciudad. Entre los elementos más destacados, un camión de saneamiento ECO propulsado por gas natural, capaz de ahorrar hasta 50.000 litros de agua al día gracias a su sistema de reciclaje, y un robot de inspección de tuberías con cámaras y sensores avanzados para detectar incidencias en la red.

La cita se ha completado con el ambiente festivo de la actuación musical de La Glüps Band y la Watertruck de Facsa, que ha ofrecido agua del grifo durante toda la mañana, reforzando el compromiso con un consumo responsable y el valor del agua como origen de todo lo que nos rodea.

Un denominador común: el agua

Más allá de las actividades, la jornada ha servido también para presentar públicamente el concepto creativo que ha guiado esta edición del Día Mundial del Agua: “Vida parece, agua es”. Una propuesta que da continuidad al mensaje lanzado en 2024 —“Para seguir siendo lo que somos, cuidemos el agua”— y que invita a mirar más allá de lo visible para poner el foco en el origen de aquello que define a la ciudad, porque todo lo que parece, agua es.

Gastronomía, tradiciones o paisaje comparten un elemento común muchas veces invisible: el agua. Bajo esta idea, la propuesta sitúa este recurso en el centro del relato como el punto de partida de todo lo que nos rodea. Para transmitirlo de forma cercana, la creatividad recurre al lenguaje popular, reinterpretando expresiones conocidas como “Oro parece, plata no es”, transformada en situaciones cotidianas junto a los siguientes mensajes: ‘Vida parece, agua es’, ‘Verano parece, agua es’, entre otros.

Noticias relacionadas

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Castellón y Facsa refuerzan su apuesta por acercar la cultura del agua a la ciudadanía y poner en valor su papel esencial en la identidad y el desarrollo del territorio.