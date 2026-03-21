Castelló mejora juegos infantiles y accesibilidad de la plaza Serra Esparreguera a través de los presupuestos participativos

El equipo de gobierno, en su firme compromiso por atender las demandas vecinales, ha finalizado las mejoras de accesibilidad y la renovación de los equipamientos del parque infantil de la plaza Serra de l’Esparraguera, una actuación incluida dentro de las propuestas vecinales de los presupuestos participativos del ejercicio 2024-2025. La inversión en la mejora de esta plaza en concreto, del distrito Sur, ha sido de 147.492 euros.

Para comprobar el estado final de las obras se han desplazado hasta la zona el teniente de alcalde del Distrito Sur, Antonio Ortolá, el concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Urbanos, Sergio Toledo y el concejal de Participación Ciudadana, Paco Cabañero.

El concejal de Participación Ciudadana, Paco Cabañero, ha destacado que “desde el equipo de gobierno trabajamos para que las demandas vecinales no se queden en propuestas sobre el papel, sino que se conviertan en mejoras reales en los barrios. En este caso, hemos dado respuesta a una petición del Distrito Sur con la renovación del parque infantil y la mejora de la accesibilidad de todo su entorno”.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Sergio Toledo ha recordado que “la actuación, con una inversión de 147.492 euros, ha permitido intervenir tanto en la mejora del parque infantil como en la adecuación del espacio para hacerlo más accesible y seguro”. Los trabajos han incluido la renovación de la zona de juegos, la instalación de elementos biosaludables para personas adultas, la incorporación de bancos y una fuente de agua potable, así como la adecuación de rampas y barandillas para garantizar la accesibilidad de todas las personas usuarias.

El teniente alcalde del Distrito Sur, Antonio Ortolá, destaca la “coordinación entre las concejalías para atender las demandas vecinales que redunda en la mejora del día a día de los vecinos, demostrando que éste es un gobierno útil que tiene en cuenta las propuestas de los barrios”.

Ahorro presupuestario para nuevas actuaciones

Además, la buena gestión del equipo de gobierno en la ejecución de las propuestas incluidas en los presupuestos participativos ha permitido generar un ahorro de 130.000 euros. Esta cantidad se ha destinado a la mejora de la zona de juegos de la plaza Chalet, en el Grupo San Lorenzo, donde en estos momentos se está redactando el proyecto técnico.

Se trata de una actuación que responde a una demanda vecinal que, en su momento, quedó fuera de la convocatoria, pero que ahora ha sido recuperada para convertirse en una realidad.

Proyectos finalizados y en ejecución

En relación con el conjunto de actuaciones contempladas en los presupuestos participativos 2024-2025, el concejal de Infraestructuras y Servicios Urbanos, Sergio Toledo, ha subrayado que “la mayoría de los proyectos ya están finalizados o se encuentran en fase de licitación, lo que demuestra la buena gestión de este equipo de gobierno a la hora de atender las demandas vecinales y fomentar la participación ciudadana”.

En este sentido, a la actuación recientemente concluida en la plaza Serra de l’Esparraguera se suman otros proyectos ya ejecutados en diferentes distritos de la ciudad. En el Distrito Centro se han llevado a cabo la instalación de bancos y jardineras, la colocación de un aseo público y la instalación de fuentes de agua potable. En el Distrito Este se ha ejecutado la mejora del carril bici de la calle Matilde Salvador, con la conexión entre las calles Columbretes y la avenida Lidón, además de la instalación de mesas de ajedrez en la plaza Botánico Calduch y en el parque Geólogo Royo.

En el Distrito Norte, las vecinas y vecinos ya pueden disfrutar también de la instalación de un aseo público en la plaza Columbretes. Asimismo, ya se ha adjudicado la iluminación de los accesos a las urbanizaciones Penyeta Roja, Racó de la Torreta y Tossal Gros, mientras que en el Distrito del Grao se están ejecutando las obras para la instalación de juegos infantiles en la plaza Josefina López.

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Proyectos en licitación

Por otra parte, entre los proyectos que se encuentran actualmente en fase de licitación y que comenzarán a ejecutarse en breve figuran, en el Distrito del Grao, la modernización de los lavapiés de la playa del Pinar y, en el Distrito Oeste, la mejora de la zona infantil frente a Mas Blau y el acondicionamiento del parque Botànica Carmen Albert.