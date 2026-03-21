El Partido Popular de Castelló exige al Gobierno medidas urgentes ante el colapso de citas en la Seguridad Social y el SEPE

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón ha registrado una Declaración Institucional para el pleno municipal del próximo jueves en la que denuncia el colapso de las citas previas en la Seguridad Social y en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), y reclama al Gobierno de España la adopción urgente de medidas que garanticen una atención presencial “ágil, accesible y en igualdad de condiciones” para toda la ciudadanía.

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Sergio Toledo, ha advertido de que “la atención a la ciudadanía en la Seguridad Social y en el SEPE sigue completamente colapsada, generando una situación inadmisible para miles de personas que necesitan realizar trámites esenciales como solicitar una pensión de jubilación o una prestación por desempleo, en una muestra más de la inoperancia del Gobierno de Sánchez”.

Desde el Partido Popular recuerdan que la cita previa obligatoria para la atención presencial se implantó durante la pandemia como una medida excepcional, pero critican que, “lejos de desaparecer, se ha convertido en un obstáculo permanente que impide a muchos ciudadanos acceder con normalidad a servicios básicos de la Administración”, ha señalado Toledo.

Denuncias de la OCU

La Declaración Institucional presentada también se hace eco de las denuncias de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que alerta de las crecientes dificultades para conseguir cita en oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y del SEPE.

Según expone el PP, en muchos casos las personas usuarias no logran ser atendidas en su propia ciudad, se ven obligadas a desplazarse a otras localidades o afrontan esperas de varias semanas, incluso para trámites sujetos a plazos muy estrictos.

Para Toledo, “el Gobierno no puede seguir mirando hacia otro lado mientras personas mayores, ciudadanos sin certificado digital o vecinos con trámites urgentes se encuentran con una administración que les cierra la puerta”.

Además, añade que “los gestores públicos estamos para solucionar problemas, no para crearlos. Lo que nació como una medida temporal se ha consolidado como un filtro injusto que castiga especialmente a los más vulnerables”.

Medidas para solucionar el problema

Ante esta situación, el Grupo Popular de Castellón plantea tres medidas concretas. En primer lugar, exige al Gobierno de España poner fin a la cita previa obligatoria para la atención presencial, al menos en los trámites urgentes, y habilitar un canal prioritario para colectivos vulnerables, personas mayores sin medios digitales y ciudadanos con plazos críticos.

En segundo lugar, reclama un acompañamiento digital garantizado, de manera que las principales oficinas de la Administración dispongan de puntos de apoyo sin cita previa para ayudar a los usuarios en la obtención y uso de certificados digitales y en la realización de gestiones telemáticas.

Por último, el PP propone establecer un estándar de servicio público con plazos máximos de atención, acompañado de estadísticas públicas mensuales por oficina para evitar demoras injustificadas y mejorar la transparencia en la gestión.