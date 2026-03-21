El PSPV de Castelló propone usar remanentes de presupuestos participativos para nuevas iniciativas vecinales

El grupo municipal socialista de Castelló ha registrado una moción para su debate en el pleno municipal del próximo jueves en la que insta al Ayuntamiento a destinar los remanentes de los presupuestos participativos 2024-2025 a financiar más iniciativas planteadas por la ciudadanía.

Según explica la concejala socialista Anunciación Láinez, de la dotación inicial de 1.000.000 de euros “se han quedado sin gastar cerca de 205.000 euros”, por lo que, a su juicio, ese dinero debería aprovecharse para impulsar proyectos que en su día superaron la evaluación técnica y contaron con el aval de los consejos de distrito, pero que no pudieron ejecutarse por limitaciones presupuestarias.

La moción también reclama al consistorio que garantice la transparencia en la asignación de esos fondos y que comunique públicamente qué proyectos adicionales podrán ejecutarse con ese remanente.

"Pilar de la democracia local"

Para Láinez, la participación ciudadana en Castelló es “un pilar fundamental de la democracia local” y desempeña un papel clave en la dinamización de los barrios, la defensa de los intereses colectivos y la puesta en marcha de iniciativas que beneficien al conjunto de la comunidad.

Una de las principales herramientas del Ayuntamiento de Castelló para canalizar esa participación son los presupuestos participativos, un mecanismo que permite a la ciudadanía proponer, decidir y priorizar en qué se invierten los recursos públicos. El objetivo, recuerdan los socialistas, es dar voz real a los vecinos y seguir construyendo una ciudad “más justa, inclusiva y adaptada a las necesidades” de quienes la habitan.

En la convocatoria de los presupuestos participativos de Castelló 2024-2025, señala la edil, se ha constatado una reducción de los costes asociados a la gestión y desarrollo de los proyectos, una circunstancia que ha generado un margen económico que ahora podría utilizarse para reforzar el objetivo principal de esta herramienta: convertir las propuestas vecinales en proyectos reales que mejoren los barrios.

Al mismo tiempo, existen diversas iniciativas que superaron los procesos de evaluación técnica y fueron votadas en los Consejos de Distrito de Castelló, pero que finalmente no pudieron ejecutarse por falta de presupuesto.

Dotación reservada

En esta convocatoria se reservó una dotación total de 1.000.000 de euros para la ejecución de proyectos. Tras el proceso inicial de evaluación y valoración técnica, el importe ascendía a 945.000 euros. Sin embargo, después de la revisión y modificación de los costes, el total actualizado quedó en 715.685,98 euros, incluida la próxima contratación del parque infantil del Mas Blau, por un importe de 124.836,87 euros.

A esa cantidad habrá que sumar los 79.894,84 euros del proyecto del parque Carmen Albert, todavía pendiente de licitación y contratación. De este modo, el coste global previsto de todos los proyectos alcanzará los 795.580,82 euros.

Esto supone, por tanto, la existencia de un remanente de 204.419,18 euros respecto a la dotación inicial prevista.

“Este margen económico permite sin duda valorar la financiación de nuevos proyectos, reforzando así el alcance de los presupuestos participativos y permitiendo que un mayor número de propuestas ciudadanas en Castelló puedan llevarse a cabo”, subraya Anunciación Láinez.