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Cierra una discoteca de Castelló y una mujer se queda dentro: tienen que sacarla los bomberos

Los responsables del local no advirtieron su presencia

El local ubicado en la Avenida Hermanos Bou de Castelló.

El local ubicado en la Avenida Hermanos Bou de Castelló. / Foto Manolo Nebot Rochera / MED

Aitor Tezanos

Aitor Tezanos

Castellón

Los bomberos de Castelló han tenido que intervenir esta mañana para sacar a una mujer de una discoteca en la que se había quedado encerrada.

Según fuentes municipales, los hechos han tenido lugar sobre las 11.30 horas, cuando el sonido de la alerta del local, situado en la avenida Hermanos Bou, ha activado el aviso.

Al parecer, la mujer se había quedado dormida en los servicios y los responsables de la discoteca no advirtieron su presencia a la hora del cierre.

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CASTELLON. DISCOTECA AVDA HNOS BOU

Imagen de la persiana bajada en la discoteca. / Foto Manolo Nebot Rochera / MED

Fue ella misma la que puso en marcha la alerta al intentar abrir la puerta. Al no poder, precisó de la acción de los bomberos.

Ubicación de la Discoteca K-ché en Castellón.

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