Cierra una discoteca de Castelló y una mujer se queda dentro: tienen que sacarla los bomberos

Los bomberos de Castelló han tenido que intervenir esta mañana para sacar a una mujer de una discoteca en la que se había quedado encerrada.

Según fuentes municipales, los hechos han tenido lugar sobre las 11.30 horas, cuando el sonido de la alerta del local, situado en la avenida Hermanos Bou, ha activado el aviso.

Al parecer, la mujer se había quedado dormida en los servicios y los responsables de la discoteca no advirtieron su presencia a la hora del cierre.

Imagen de la persiana bajada en la discoteca. / Foto Manolo Nebot Rochera / MED

Fue ella misma la que puso en marcha la alerta al intentar abrir la puerta. Al no poder, precisó de la acción de los bomberos.