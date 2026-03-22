Compromís per Castelló reclama suport al poble kurd i una resposta davant la violencia a Síria

El grup municipal prensentarà al pròxim ple una declaració institucional per a que l'Ajuntament manifeste la seua solidaritat amb les comunitat de nord i est d'aquest país

El portaveu municipal de Compromís per Castelló, Ignasi Garcia. / Mediterráneo

Ramón Pérez

Castelló

Compromís per Castelló presentarà al pròxim ple municipal una declaració institucional de suport al poble kurd i a una solució democràtica i en pau a Síria. La iniciativa busca que l’Ajuntament de Castelló manifeste la seua solidaritat amb les comunitats de nord i est de Síria i condemne de manera ferma les vulneracions de drets humans que es continuen produint en el context del conflicte.

El portaveu de Compromís, Ignasi Garcia, ha assenyalat que “no podem mirar cap a un altre costat davant els atacs i la violència contra la població civil. Els ajuntaments també tenim la responsabilitat d’alçar la veu davant situacions d’injustícia i de defensar els valors de la pau i la democràcia”.

Procés d'autogovern

La declaració posa el focus en la situació del poble kurd i altres minories, així com en el procés d’autogovern desenvolupat en el nord i est de Síria des de 2012, basat en la participació democràtica, el pluralisme i la convivència entre comunitats. Un model que ha contribuït a garantir serveis bàsics i estabilitzar el territori.

No obstant això, Compromís assenyala que la nova etapa política a Síria s’ha vist marcada per una escalada de violència contra la població civil, amb atacs a barris civils, infraestructures sanitàries i desplaçaments forçats que suposen greus vulneracions del dret internacional humanitari.

Cessament de les hostilitats

És per això que, a través d’aquesta iniciativa, la coalició planteja que l’Ajuntament de Castelló inste el Govern d’Espanya i les institucions europees a condicionar qualsevol ajuda financera o suport polític al govern de transició sirià al cessament immediat de les hostilitats i al respecte dels drets humans. Així mateix, la proposta demana l’enviament d’ajuda humanitària urgent i el suport a la investigació de possibles crims de guerra i contra la humanitat.

Compromís defensa el reconeixement polític de les estructures d’autogovern del nord i est de Síria i la seua participació en qualsevol procés de diàleg sobre el futur del país, com a base per a una solució democràtica i duradora, i reivindica el paper de les institucions locals davant conflictes internacionals, confiant que la Declaració Institucional puga comptar amb el suport de la resta de grups municipals.

Tracking Pixel Contents