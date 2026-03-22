La devoción llena las calles de Castelló con una nueva edición de la procesión diocesana

Cientos de castellonenses se han congregado para celebrar la XXXIII Procesión Diocesana de Semana Santa de Castellón, en la que han participado 57 cofradías y hermandades de toda la Diócesis de Segorbe-Castellón. La cita ha inundado las calles del centro de Castellón con la tradición y la devoción propias de estas fechas.

La cita ha estado organizada por la Cofradía Penitencial de Santa María Magdalena de Castellón, que ha convertido las calles de la ciudad en un espacio de oración, fraternidad y devoción compartida entre las distintas hermandades.

Galería: Procesión Diocesana de Semana Santa / Toni Losas / Toni Losas

Tras su arranque en la Concatedral de Santa María, la procesión ha seguido por la plaza Mayor, la calle Colón, la calle Enmedio, la Puerta del Sol, la calle Gasset, la calle Escultor Viciano, la calle Guitarrista Tárrega y la calle Santo Domingo, para concluir en la Iglesia de San Vicente Ferrer, sede parroquial de la Cofradía de Santa María Magdalena.

Estandartes y hábitos

Durante el desfile procesional, todas las hermandades y cofradías participantes han mostrado sus estandartes y han vestido sus hábitos reglamentarios, acompañados por sus secciones de bombos y tambores, que han aportado el característico ambiente de recogimiento y solemnidad propio de estas celebraciones.

Además, el paso de Santa María Magdalena, titular de la cofradía organizadora, ha cerrado la marcha.

Fieles y vecinos de Castelló han participado en este acto, que ha servido para preparar espiritualmente la llegada de la Semana Santa y compartir públicamente la fe a través de las tradiciones propias de estas fechas.

Presencia de la alcaldesa

En la procesión diocesana de Castellón han participado la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, la concejal de Turismo, Arantxa Miralles, y miembros del equipo de gobierno municipal. La primera edil ha señalado que “la Semana Santa de Castellón es cada vez más reconocida, y eso es posible gracias al trabajo constante de las cofradías y hermandades de la ciudad, que se esfuerzan durante todo el año para mantener viva esta tradición y hacer posibles actos tan destacados como el de este domingo”.

La alcaldesa ha querido agradecer de manera especial a la Cofradía Penitencial de Santa María Magdalena la organización de esta procesión diocesana, “que ha llenado las calles de Castellón de tradición, devoción y solemnidad, y que sin duda será recordada durante mucho tiempo por su participación y excelente desarrollo”.