“Aquí había colas”: el centro de mayores de Columbretes en Castelló sigue sin comedor siete años después

El Centro para Mayores de la plaza Columbretes es uno de los espacios de encuentro para jubilados más activos de la ciudad de Castelló. Este es el lugar de reunión de los socios de la Asociación de Jubilados y Pensionistas Columbretes, donde se reúnen para desarrollar actividades, mantener conversaciones o compartir largas partidas de cartas. Sin embargo, desde hace años, esta agrupación arrastra un problema que perjudica a los usuarios del centro.

El centro para mayores Columbretes de Castelló no cuenta con servicio de comedor. / Toni Losas

Como explica el actual presidente de la organización, Francisco Caparrós, “llevamos siete años, desde antes de la pandemia, con el comedor cerrado”. Es una reivindicación de los mayores de la zona, que se preguntan cuándo volverán a contar con este servicio.

“Aquí había hasta colas en la calle. Éramos unos 1.500 socios que, en algún momento, podían venir a comer”, destaca Caparrós, que lamenta que “ahora no pueden disfrutar de comer en el centro, en compañía. Muchas personas nos preguntan cuándo tendremos abierta la cafetería”.

Imposible para 2026

Todo apunta a que no será durante este año cuando el espacio recupere su servicio de cafetería y comedor. Caparrós señala que “será imposible para 2026. Estaba la posibilidad de que abriera después de Magdalena, pero ya nos han asegurado que no podrá ser”.

El presidente de los jubilados de Columbretes explica que “hablamos con representantes del Ayuntamiento de Castelló y nos pidieron que tuviéramos paciencia hasta que se produzca una nueva licitación en la gestión del centro”.

Francisco Catalán, actual presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas Columbretes. / Toni Losas

“Solo pedimos que, cuando se decida la nueva gestión, se invierta dinero en tener servicio de comedor. Ahora mismo solo hay un trabajador para el centro y no hay manera de que se ocupen de la cafetería”, comenta Francisco Caparrós. “Hay muchas personas que venían a comer y a bailar, a tomar un café y a jugar a las cartas, y queremos que eso vuelva a ser así”, añade el máximo representante de la asociación.

Caparrós destaca que “la convivencia entre los socios es espectacular. Aquí desarrollamos todo tipo de actividades como gimnasia, pintura, yoga o cerámica. Este centro es un buque insignia para la ciudad”. Además, subraya el buen ambiente en el barrio, donde “la vida es una maravilla.

Es una zona muy buena con este centro polifuncional, el centro de salud y hasta un nuevo parque”, por lo que la reapertura del comedor en Columbretes sería la guinda. “Solo queremos recuperar este espacio para compartir experiencias y ocupar nuestro tiempo”, concluye.