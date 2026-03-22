Octubre será el 'Mes de la Salud Mental' en Castelló

La concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara, ha presidido la reunión del Grupo de Trabajo de Salud Mental, donde participan diferentes asociaciones y colectivos, de cara a la organización de Día Mundial de la Salud Mental en la ciudad de Castellón, que se celebra el 10 de octubre.

La edila ha explicado que “este reunión tiene como objetivo el preparar las actividades y propuestas con motivos de esta jornada, que se celebra a nivel internacional de concienciación de la sociedad y visibilidad de las personas y familias afectadas por enfermedades mentales en la ciudad de Castellón”.

En esta reunión han participado entidades como la Fundación Salud y Comunidad, el Centro de Rehabilitación e Integración Social “Gran Vía”; Proyecto Amigó, Teléfono de la Esperanza o el Servicio de Atención y Seguimiento a Personas con problemas de Salud Mental (SASEM), entre otras entidades y asociaciones.

Diferentes propuestas

Clara Adsuara ha explicado que “se está preparando una programación que recogerá diferentes propuestas que fomentan la participación directa y la escucha activa de personas con experiencias en salud mental; actividades culturales relacionadas con la salud mental o actividades formativas e informativas dirigidas a los profesionales, familiares y personas usuarias, además de otro tipo de acciones abiertas a la participación de la sociedad castellonense en general”.

Así, Adsuara ha comentado que “se contempla también la lectura de un manifiesto, así como la representación de una obra de teatro y una exposición con carácter educativo”.

Octubre “Mes de la Salud Mental”

La concejala ha avanzado asimismo que todas estas actividades quedarán englobadas en un conjunto, convirtiendo el próximo mes de octubre en el “Mes de la Salud Mental”.

Adsuara ha insistido en que “queremos que toda la sociedad castellonense sea consciente de la gran importancia que tiene cuidar de la salud mental de todos nuestros vecinos y vecinas, especialmente de la población más joven que es donde más han crecido los casos de enfermedades mentales, de manera especial tras la pandemia”.

I Plan Municipal de Salud Mental

En este sentido Adsuara ha recordado que “desde el Ayuntamiento de Castellón estamos trabajando en la puesta en marcha del que será el I Plan Municipal de Salud Mental. Algo que va a marcar un antes y un después para cómo se afronta esta problemática desde la ciudad de Castellón. Un plan en el que estamos trabajando de manera conjunta desde el Ayuntamiento de Castellón y la Universitat Jaume I”.

La concejala ha manifestado al respecto que “el objetivo principal es unificar recursos y coordinar diferentes líneas de actuación que permitan ser más eficaces tanto en la prevención como en la intervención ante esos problemas mentales. Es poder dar una respuesta integral ante el reto de uno de los grandes males

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“Esto es algo en lo que estamos poniendo especial hincapié desde el equipo de gobierno que dirige la alcaldesa, Begoña Carrasco, porque pensamos que la ciudad y los vecinos y vecinas de Castellón necesitan de este Plan para mejorar su bienestar y calidad de vida”, ha subrayado finalmente Clara Adsuara.