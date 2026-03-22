Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crimen calle HerreroEstafa amigo hospitalizadoMapa del eclipse solar en CastellónLos mejores planes para hoyPueblo más feliz
instagramlinkedin

El PP de Castelló reivindica al pueblo gitano y se compromete con la igualdad de oportunidades

Sergio Toledo defiende la necesidad de seguir avanzando en el conocimiento, el respeto y la igualdad real

El portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Castelló, Sergio Toledo.

El portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Castelló, Sergio Toledo. / Mediterráneo

Ramón Pérez

Castelló

El Partido Popular de Castellón ha presentado una declaración institucional con motivo del 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, con el objetivo de reivindicar al pueblo gitano, reconocer su historia y su cultura y trasladarle un mensaje claro de apoyo, cercanía y compromiso.

La iniciativa defiende la necesidad de seguir avanzando en el conocimiento, el respeto y la igualdad real, así como de escuchar las demandas de un colectivo que forma parte esencial de la sociedad.

Celebración de la identidad

El portavoz del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Castellón, Sergio Toledo, ha subrayado que “esta fecha debe servir no solo para conmemorar la historia del pueblo gitano, sino también para celebrar su identidad, su legado y la riqueza de su patrimonio cultural e histórico”.

En este sentido, Toledo ha insistido en “la importancia de seguir construyendo espacios de encuentro que permitan conocer mejor al pueblo gitano y derribar prejuicios todavía presentes”.

Reivindicaciones

El Partido Popular de Castellón considera que las instituciones deben estar al lado del pueblo gitano, escuchar sus reivindicaciones y comprometerse con políticas públicas que favorezcan la igualdad de oportunidades, la inclusión y la plena ciudadanía.

Asimismo, recuerda que, pese a los avances logrados en las últimas décadas, todavía persisten situaciones de discriminación, pobreza, desigualdad educativa y segregación que exigen una respuesta firme por parte de los poderes públicos.

Noticias relacionadas y más

“Celebremos este 8 de abril con un llamamiento a conocer al pueblo gitano y a reconocer la riqueza de su patrimonio cultural e histórico”, afirma Toledo en una Declaración Institucional que también apela al respeto, la convivencia y el reconocimiento de la diversidad como valores fundamentales para seguir construyendo una sociedad más justa e integradora.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cara y cruz en el comercio de Castelló: Monfort Centro de Oportunidades tiene nuevo inquilino y cierra otro comercio del centro
  2. Un nuevo comercio abrirá sus puertas en Castelló al lado de las tascas
  3. Pedro Sánchez se suma a las fiestas de la Magdalena: 'Es una celebración arraigada a la historia e identidad de Castellón
  4. El motivo por el que la Reina Letizia estará en Castelló el próximo martes
  5. ¿Cambios en Magdalena por la lluvia? Vicente Sales: “Decidiremos sobre la marcha”
  6. La obra de Ferrandis Salvador de Castelló termina en un mes a la espera de prolongar el TRAM
  7. Dimisión en Castelló: Carrasco asegura que 'no tenemos confirmación oficial de la investigación por las multas de la zona azul
  8. Desalojan el centro de salud 9 d'Octubre de Castelló por un escape de gas

Cierra una discoteca de Castelló y una mujer se queda dentro: tienen que sacarla los bomberos

Cierra una discoteca de Castelló y una mujer se queda dentro: tienen que sacarla los bomberos

El PP de Castelló reivindica al pueblo gitano y se compromete con la igualdad de oportunidades

El PP de Castelló reivindica al pueblo gitano y se compromete con la igualdad de oportunidades

Compromís per Castelló reclama suport al poble kurd i una resposta davant la violencia a Síria

Compromís per Castelló reclama suport al poble kurd i una resposta davant la violencia a Síria

Octubre será el 'Mes de la Salud Mental' en Castelló

Octubre será el 'Mes de la Salud Mental' en Castelló

“Aquí había colas”: el centro de mayores de Columbretes en Castelló sigue sin comedor siete años después

El Partido Popular de Castelló exige al Gobierno medidas urgentes ante el colapso de citas en la Seguridad Social y el SEPE

El Partido Popular de Castelló exige al Gobierno medidas urgentes ante el colapso de citas en la Seguridad Social y el SEPE

Compromís assenyala que quasi el 20% del rebuts de la taxa del fem a Castelló estan impagats

Compromís assenyala que quasi el 20% del rebuts de la taxa del fem a Castelló estan impagats

El PSPV de Castelló propone usar remanentes de presupuestos participativos para nuevas iniciativas vecinales

El PSPV de Castelló propone usar remanentes de presupuestos participativos para nuevas iniciativas vecinales
Tracking Pixel Contents