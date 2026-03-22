El PP de Castelló reivindica al pueblo gitano y se compromete con la igualdad de oportunidades

El Partido Popular de Castellón ha presentado una declaración institucional con motivo del 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, con el objetivo de reivindicar al pueblo gitano, reconocer su historia y su cultura y trasladarle un mensaje claro de apoyo, cercanía y compromiso.

La iniciativa defiende la necesidad de seguir avanzando en el conocimiento, el respeto y la igualdad real, así como de escuchar las demandas de un colectivo que forma parte esencial de la sociedad.

Celebración de la identidad

El portavoz del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Castellón, Sergio Toledo, ha subrayado que “esta fecha debe servir no solo para conmemorar la historia del pueblo gitano, sino también para celebrar su identidad, su legado y la riqueza de su patrimonio cultural e histórico”.

En este sentido, Toledo ha insistido en “la importancia de seguir construyendo espacios de encuentro que permitan conocer mejor al pueblo gitano y derribar prejuicios todavía presentes”.

Reivindicaciones

El Partido Popular de Castellón considera que las instituciones deben estar al lado del pueblo gitano, escuchar sus reivindicaciones y comprometerse con políticas públicas que favorezcan la igualdad de oportunidades, la inclusión y la plena ciudadanía.

Asimismo, recuerda que, pese a los avances logrados en las últimas décadas, todavía persisten situaciones de discriminación, pobreza, desigualdad educativa y segregación que exigen una respuesta firme por parte de los poderes públicos.

“Celebremos este 8 de abril con un llamamiento a conocer al pueblo gitano y a reconocer la riqueza de su patrimonio cultural e histórico”, afirma Toledo en una Declaración Institucional que también apela al respeto, la convivencia y el reconocimiento de la diversidad como valores fundamentales para seguir construyendo una sociedad más justa e integradora.