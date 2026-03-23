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Dos actores de Harry Potter estarán de visita en Castelló y puedes conocerles

La cita, el próximo sábado 25 de abril

Escena de Harry Potter.

Escena de Harry Potter.

Alberto Campos

Castellón

El mundo mágico de Harry Potter vuelve a aterrizar en Castelló. Después de la visita el pasado mes de diciembre de Chris Rankin, que dio vida a Percy Weasley, uno de los miembros más recordados de la familia Weasley, otros dos miembros del elenco de la popular saga estarán en la ciudad y tendrás la oportunidad de conocerlos.

El encuentro, como el anterior, se celebrará en la tienda El Señor Miyagi, situada en la calle Campoamor, el próximo sábado 25 de abril por la mañana. La entrada tiene un precio de 49,90 euros y da derecho a un selfie y a la firma de cada uno. ¿Y quiénes son estos dos actores?

Joshua Herdman

En Castelló estará Joshua Herdman, que en la saga interpretaba a Gregory Hoyle, el mejor amigo de Draco Malfoy en los siete años que estuvo en Hogwarts.

Joshua Herdman, en su papel de Gregory Goyle.

Joshua Herdman, en su papel de Gregory Goyle. / Mediterráneo

Herdman nació en Hampton, Middlesex (Inglaterra) en 1987 y su vida cambió a los 13 años, cuando fue escogido para interpretar a Gregory Goyle en Harry Potter y la piedra filosofal (2001). De 2001 a 2011, Herdman participó en las ocho películas producidas de Harry Potter.Además de su faceta de actor, Herdman también es conocido por su afición como luchador de artes marciales mixtas.

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Jamie Waylett

El otro actor que estará en Castelló es Jamie Waylett, que interpreta a Vincent Crabbe, el otro lugarteniente de Draco Malfoy. En las películas, forma parte del grupo que intimida a otros estudiantes y respalda a Malfoy en sus enfrentamientos con Harry y sus amigos.

Jamie Waylett en su papel de Vincent Crabbe.

Jamie Waylett en su papel de Vincent Crabbe. / Mediterráneo

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