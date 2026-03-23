Los actos y actividades especiales que están previstos alrededor del eclipse solar en Castelló: desde conferencias a talleres

El eclipse solar del 12 de agosto conllevará la reunión de miles de castellonenses y visitantes que no se quieren perder este fenómeno y para el que el Ayuntamiento de Castelló ha organizado una amplia programación de actos. Unas actividades para las que el consistorio ha comenzado a diseñar un dispositivo de seguridad en el transcurso de una reunión que ha tenido lugar este lunes y en el que han participado los concejales de Cultura en funciones, Vicent Sales; Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá; y Arantxa Miralles, de Turismo, junto a los representantes de las fuerzas de seguridad.

Así, en paralelo al diseño de este dispositivo, el eclipse irá acompañado de una ambiciosa programación científica y divulgativa que contará con dos referentes absolutos de la divulgación científica: por un lado, Javier Santaolalla, una figura de primer nivel capaz de acercar la ciencia a todos los públicos; y, por otro, Josep Calatayud, del prestigioso canal de YouTube Control de Misión, ha dicho Miralles.

Se han programado hasta 14 acciones previas al eclipse desde el pasado mes de febrero, entre las que se incluyen exposiciones temáticas, sesiones de observación solar con telescopios especiales desde el Planetario, un ciclo de seis conferencias divulgativas y el estreno simultáneo en todos los planetarios españoles de la película Full Dome 3ECLIPSE, con el objetivo de acercar el fenómeno astronómico a la ciudadanía y fomentar el interés por la ciencia.

Jornada clave

Durante la jornada del 12 de agosto, el Planetario ofrecerá una programación especial con conferencias y talleres a lo largo de la mañana, dirigidos a familias, niños y adultos, pensados para comprender qué es un eclipse y explicar la ciencia que hay detrás de este fenómeno. No obstante, la mayor afluencia de público se espera en el exterior durante la tarde, especialmente en las playas de El Pinar y el Gurugú, donde el Ayuntamiento habilitará dos grandes espacios: el Escenario Sol, frente al Planetario, y el Escenario Luna, en la zona del Aeroclub.

En el Escenario Sol será Javier Santaolalla quien conduzca la narración del evento, explicando en directo el desarrollo del eclipse y guiando al público a lo largo de las distintas fases del fenómeno. La tarde se completará con animación a cargo de grupos teatrales en las zonas próximas a las playas y, como cierre de la jornada, entre las 23.30 y la 1.30 horas se organizarán actividades guiadas de observación del cielo coincidiendo con el máximo de la lluvia de Perseidas en distintos puntos del litoral.

En el Escenario Luna, Josep Calatayud realizará en directo la retransmisión de su programa Control de Misión, acercando el acontecimiento astronómico al público desde una perspectiva divulgativa y participativa. El divulgador avanzó en que “se va a instalar en la playa del Gurugú un box de retransmisión completamente preparado para emitir el evento en directo para la audiencia hispanohablante alrededor del mundo”, y se contará con la presencia de destacados divulgadores científicos españoles, entre ellos Rocío Vidal, conocida como La Gata de Schrödinger; Doctor Fisión; y el ingeniero aeroespacial Sergio Hidalgo.