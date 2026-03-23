Castelló impulsa Ecobarrios junto a Ecovidrio para 38.700 vecinos

El equipo de gobierno liderado por Begoña Carrasco, en su firme apuesta por el reciclaje y la sostenibilidad, ha presentado esta mañana en rueda de prensa la campaña de Ecobarrios.

El concejal de Servicios Públicos, Sergio Toledo, afirma: “se trata de una acción concreta, útil y cercana, que busca mejorar la recogida selectiva de envases de vidrio en aquellos barrios de la ciudad donde existe un mayor margen de mejora”.

A la presentación han asistido el concejal Sergio Toledo junto al responsable de Ecovidrio en la Comunitat Valenciana, Manuel Sala.

5 barrios de la ciudad

En el marco de esta iniciativa, se ha reforzado la red actual de recogida con la instalación de cinco nuevos contenedores en puntos estratégicos del municipio: calle José Barberá Cepriá, calle Carcagente número 22, bulevar Blasco Ibáñez número 21, ronda Vinatea número 44 y calle Pintor Oliet número 11.

El plan de acción propuesto tendrá impacto en 26 secciones censales, lo que supone actuar sobre más de 21.500 viviendas y llegar aproximadamente a 38.700 habitantes.

Toledo señala: “estamos hablando de una iniciativa con una capacidad real de transformación y de mejora de hábitos en una parte muy importante de nuestra ciudad”.

Estudio detallado previo

La campaña se sustenta en un estudio detallado previo que ha permitido identificar con mayor precisión en qué áreas de Castelló resulta prioritario actuar para mejorar los resultados de recogida selectiva de envases de vidrio. Para ello, Ecovidrio ha empleado herramientas de inteligencia artificial, análisis de datos y el cruce de información sobre recogida selectiva con variables sociodemográficas, con el objetivo de detectar las zonas con mayor potencial de incremento en el reciclaje.

Con esta iniciativa, Castelló se suma a otras ciudades españolas en las que Ecovidrio ya está desarrollando esta estrategia, basada en el análisis previo y en actuaciones específicas en aquellos barrios donde existe una clara capacidad de mejora.

Ecobarrios es, por tanto, una estrategia de Ecovidrio orientada a incrementar la separación selectiva de vidrio en aquellas zonas que todavía no alcanzan los niveles deseables, pero donde, según los estudios realizados, existe una clara posibilidad de mejora.

Información y sensibilización puerta a puerta

Esta actuación no se limita únicamente a la instalación de nuevos contenedores. La campaña incorpora también una vertiente de información, sensibilización y concienciación ciudadana para dar a conocer la iniciativa y fomentar la participación vecinal.

Para ello, educadores y educadoras ambientales realizarán visitas puerta a puerta en los barrios incluidos en la campaña, con el fin de explicar en qué consiste Ecobarrios, cuánto tiempo durará, resolver posibles dudas y ofrecer información práctica sobre cómo reciclar correctamente los envases de vidrio.

Para Manuel Sala, esta campaña es “especialmente novedosa por todo lo relacionado con el tratamiento y la gestión de los datos de los que dispone Ecovidrio. Además, también lo es porque, en primer lugar, busca sensibilizar y concienciar a la ciudadanía, explicándole los beneficios medioambientales que supone la separación en origen y la gestión diferenciada de los residuos de envases de vidrio”.