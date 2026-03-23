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Los chiringuitos de la playa de Castelló comienzan a tomar forma para abrir la semana que viene. Así marchan los trabajos

Aperturarán en la zona del Gurugú

Los chiringuitos de la playa de Castelló toman forma para abrir el 1 de abril

Los chiringuitos de la playa de Castelló toman forma para abrir el 1 de abril

Manolo Nebot

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Los empresarios adjudicatarios de los chiringuitos de la playa del Gurugú han comenzado este lunes su instalación en este espacio costero con el fin de abrir sus puertas a castellonenses y turistas durante la Semana Santa. Así, Solé, Bocana y La Playa aperturarán el 1 de abril y ya iniciarán la temporada hasta después del verano.

Tarimas apiladas preparadas para su adecuación.

Tarimas apiladas preparadas para su adecuación. / Foto Manolo Nebot Rochera

A estos se les sumarán en junio otros dos en la playa del Pinar, según explicó la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, quien destacó que estas instalaciones potenciarán el turismo junto a los servicios de vigilancia de playa que ya estarán operativos para esas fechas, junto a los puntos bebé y los puntos turísticos.

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Además, habrá duchas, postas, pasarelas y lavapiés. Este año, las duchas, tal y como ya se comprometió el consistorio, serán con forma de tabla de surf en la playa del Gurugú y de cañas de bambú en la playa del Pinar.

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