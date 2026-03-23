Las cuatro reivindicaciones que han logrado unir a gobierno local y oposición en el Ayuntamiento de Castelló. ¿Qué te parecen?

Cuatro reivindicaciones han logrado unir a todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Castelló (PP, Vox, PSOE y Compromís) de cara al pleno que tendrá lugar el próximo jueves 26 de marzo.

Pese a que ha habido otras nueve declaraciones institucionales que no han logrado el consenso y otra saldrá adelante con toda probabilidad a la espera de un texto alternativo del PSOE, cuatro sí que han contado con el voto unánime de los representantes municipales y la corporación municipal aprobará en la sesión plenaria garantizar un servicio ferroviario digno en las comarcas de Castellón en referencia a las Rodalies presentada por Compromís; otra sobre el Día Mundial del Párkinson (PSOE); otro texto sobre el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo (PSOE) y otra sobre el Día Internacional del Pueblo Gitano que se celebrará el 8 de abril presentada por los socialistas y que se fusionará con otra del PP que reivindica lo mismo. Así lo recoge la documentación municipal oficial a la que ha tenido acceso este diario.

En cuanto a la declaración institucional del PP para instar al Gobierno de España a solucionar el colapso de las citas previas en la Seguridad Social y el SEPE, será una realidad con toda seguridad aunque por el momento, los populares esperan un texto alternativo del PSOE sobre esta cuestión.

Han quedado sobre la mesa, al no contar con el apoyo unánime de todos los grupos municipales, el texto sobre la defensa del personal sanitario y por el endurecimiento de las penas frente a las agresiones; la que hace referencia a la imposición del menú halal en los comedores escolares y hospitales (ambas de Vox); el apoyo al pueblo kurdo y a una solución democrática y en paz en Siria (Compromís), a garantizar ciudades para vivir, a la adopción de un IVA cultural para artistas y galerías y a la exigencia de pedir la dimisión de Mazón como diputado y la eliminación de los privilegios para el expresidente, las cuatro de los valencianistas. Los socialistas tampoco aprobarán su texto sobre las viviendas de protección oficial o sobre el Día Internacional para Combatir la Islamofobia.

¿Y las mociones?

En cuanto a las mociones, el pleno debatirá, por el momento la de la creación de ayudas al alquiler joven (Compromís), la de cubrir la excedencia del director de la Banda Municipal mediante la bolsa de directores y directoras que contará con una enmienda a la totalidad del PP; la de la defensa de la infancia, la juventud y los colectivos vulnerables de Castelló frente a la proliferación de salas de juego y para garantizar el cumplimiento de las distancias mínimas respecto a los centros educativos que ha presentado el PSOE, y el texto que hará referencia a destinar el remanente de los presupuestos participativos a la ejecución de nuevos proyectos votados por los consejos de distrito, también de los socialistas.