La Fiscalía abre diligencias por presuntas irregularidades en contratos del Patronato Municipal de Turismo de Castelló

Los portavoces del grupo municipal del PSOE y Compromís en el Ayuntamiento de Castelló, Patricia Puerta e Ignasi Garcia, han anunciado este lunes que la Fiscalía ha decidido abrir diligencias --estudiará si hay alguna irregularidad o no-- en relación a los contratos realizados por el Patronato Municipal de Turismo en 2024 "porque ve indicios suficientes para investigarlos".

"Un órgano que preside Arantxa Miralles con el visto bueno de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco. Tras la denuncia que presentamos de forma paralela tanto Compromís como el PSOE, el Ministerio Fiscal ha visto indicios suficientes para investigar qué es lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento de Castelló y, en concreto en este Patronato Municipal", ha remarcado la edila socialista, tras afirmar que hasta ahora "era advertencias técnicas realizadas por la propia intervención general del Ayuntamiento pero ahora ya es la Fiscalía quien va a dar un paso más y abrir esta investigación".

Puerta ha destacado que Carrasco "nos acusa de judicializar la vida pública pero yo creo que se confunde porque es la manera de gobernar del PP y Vox lo que nos obliga a hacer esta fiscalización férrea que estamos realizando estos años". "Hemos denunciado el modelo de gestión ddl PP y Vox durante mucho tiempo, ya que más del 70% de los contratos de la gestión del gasto del Patronato Municipal de Turismo se realizaba con contratos menores sin ninguna planificación, con adjudicaciones a dedo y hace que esto elimine la concurrencia y haya una falta de y transparencia total en el Patronato Municipal de Turismo y lo más preocupante no es la cifra, más de 680.000 euros en contratos menores adjudicados a dedo, es el patrón que esto genera porque hablamos de contratos que son previsibles y recurrentes en el tiempo como Fitur, campañas de playas, servicios turísticos, ferias anuales,... y esto se sigue haciendo los contrataos menroes para estas actividades", ha explicado la socialista.

Escritos de la Fiscalía remitidos al PSOE y a Compromís. / Mediterráneo

"Estamos hablando de una forma de gobernar el PP y de Vox y hay falta de transparencia en la contratación y no somos los partidos de la oposición los que denunciamos irregularidades, es la propia intervención general del Ayuntamiento la que dice y advierte y deja claro que el contrto menor ha dejado de ser una excepción a ser una norma y dice los siguiente en sus conclusiones: se observa que hay contratos reiterados con el mismo proveedor que por su objeto pueden incurrir en fraccionamiento, lo que supone un incumplimiento del artículo 99.2 de la Ley de Contratos del Sector Público", ha detallado Puerta.

"Queremos ser prudentes"

"Nosotros queremos ser prudentes y ahora tiene que ser la Fiscalía la que actúe y la gestión del gobierno municipal vuelve a quedar en entredicho y no hablamos de un hecho aislado proque hace unas semans Ramírez tuvo que dimitir de su cargo por el bochornoso caso de las multas impagadas en zona zul y hoy volvemos a tener un asunto grave que implica la gestión municipal del gobierno de Carrasco. Primero lo dijeron los técnicos, luego lo denunciamos la oposición y ahora lo investiga la Fiscalía a la que hay que dejar actuar", ha explicado Puerta quien ha afirmado que la alcaldesa tiene que asumir responsabilidades políticas y tiene que dar muchas explicaciones "porque Castelló merece una gestión transparente y rigurosa a la altura de los vecinos de Castelló".

Por su parte, el portavoz del grupo municipal de Compromís, Ignasi Garcia, ha ratificado la "apertura de diligencias". En enero, el informe de intervención (que recogió este diario en exclusiva en enero), sobre los contratos menores "era demoledor, apuntaba que no se seguía el reglamento de estos contatos del Ayuntamiento, apuntaba que no se seguía la legalidad vigente, se apuntaba que se estaban dando contratos sin comprobar si los proveedores estaban al corriente de los pagos, que no se justificaba cuando se daba un contrato sin haber unas cuentas ofertas y apuntaba el informe a la probabilidad de que hubiera fraccionamiento de contratos, que es ilegal y si se hace eso, se da un premio a unas empresas en detrimento del resto y de los recursos públicos de Castelló".

Garcia ha manifestado que Compromis y PSOE le dijimos a la alcaldesa que hiciera una comisión de investigación al respecto y se negó, Compromis presentamos una moción en febrero porque es importante que se ponga de manifiesto si es desidia, mala gestión o algo peor, el PP y Vox se negaron y ahora es la Fiscalía la que abre diligencias a la que hemos de dejar trabajar y la que decidirá si hay una cuestión penal o no". "Se abre la necesidad que desde el punto de vista político miremos qué ha pasado, pasó ya con las multas del concejal de Movilidad, y exigimos a Carrasco que sea transparente porque el informe de la intervención es clara y que aclare los motivos por los que se han beneficiado a unas empresa frente a otras".