La Magdalena, no apta para despistados: sorpresas entre los objetos que más se han perdido durante las fiestas de Castelló

Disfrutar de las fiestas de la Magdalena puede dar alguna que otra sorpresa a los castellonenses y visitantes al llegar a casa y darse cuenta de que falta algún objeto con el que habían salido de su domicilio. Y es que nadie está exento de que entre el jolgorio pueda perder alguna cosa y así lo demuestran los 230 objetos (cien más que en 2025) que la Oficina de Objetos Perdidos de la Policía Local de Castelló ha recepcionado durante la semana grande que finalizó el día 15, según explica la encargada de este departamento municipal, María Torres.

Oficina de Objetos Perdidos en Tetuán XIV de Castelló. / Foto Manolo Nebot Rochera

La mayoría de ellos son gafas, llaves y carteras, pero también algunas bolsas y paraguas y que representan alrededor del 70% de todas las piezas que han llegado a Tetuán XIV a través de la Policía Local, vecinos que las han llevado tras encontrárselas por la calle, las tenencias de alcaldía o el propio ayuntamiento. Y, pese a la pérdida de estos 230 objetos, las peticiones que han recibido preguntando por algun enser perdido han sido de 258. Un total de 99 vecinos han tenido suerte y han recuperado lo que buscaban, mientras que 131 todavía confían en que aparezca su utensilio, aún perdido.

Gafas, carteras y bolsos perdidos en Magdalena. / Foto Manolo Nebot Rochera

Los interesados cursan su petición a través del teléfono 964355400, de forma pesencial o a través del mail objetosperdidos@castello.es.

Sin embargo, los que todavía no han podido recuperar sus llaves, carteras o gafas, entre otros, que no pierdan la esperanza porque, tal y como asegura Torres, "todavía hay gente buena porque nos han traído carteras con dinero". "Por ejemplo, hace poco tuvimos una cartera que llevaba más de 500 euros", destaca.