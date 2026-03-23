Miralles sobre los contratos de Turismo de Castelló: “Esta es la manera de hacer política del PSOE y de Compromís, recurrir a los tribunales”

La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha respondido con contundencia a la denuncia anunciada por PSOE y Compromís ante la Fiscalía en relación con el Patronato de Turismo.

Miralles ha señalado que “esta es la manera de hacer política del PSOE y de Compromís: recurrir a los tribunales para intentar ganar lo que no ganan en las urnas”. En este sentido, ha subrayado que la admisión a trámite por parte de la Fiscalía “es un procedimiento habitual” y ha pedido esperar para conocer “el recorrido real que pueda tener dicha denuncia”.

La edila ha desmentido además la gravedad del informe al que aluden ambos partidos, asegurando que “en ningún caso habla de ilegalidades, sino de la mejora de los procedimientos, y en ello estamos trabajando”. Asimismo, ha destacado que la existencia de estos informes de control financiero “es precisamente una muestra de la transparencia del actual gobierno”, recordando que “cuando gobernaban el PSOE y Compromís estos informes no se realizaban”.

Miralles ha incidido también en que “las supuestas deficiencias administrativas de las que hablan son las mismas que existían cuando ellos estaban al frente del Patronato”, añadiendo que “se trata de las mismas empresas y el mismo modus operandi que utilizaban entonces”. Por ello, se ha preguntado: “¿Van a llevar también a la Fiscalía los años en los que el PSOE gestionaba el Patronato? ¿Dónde estaba Compromís entonces?”.

La concejala ha reafirmado, además, el compromiso del actual equipo de gobierno con la mejora continua, señalando que “aceptamos las recomendaciones del informe de intervención para seguir perfeccionando la gestión”, pero ha rechazado “lecciones de quienes gobernaron con los mismos instrumentos y, además, sin un modelo turístico para la ciudad”.

“Nosotros, a diferencia de ellos, no ocultamos nada. Estamos mejorando los procesos, corrigiendo lo que sea necesario y trabajando con rigor. Estos informes son una muestra de transparencia, no de irregularidad”, ha añadido.

Por último, Miralles ha puesto en valor la gestión actual en materia turística, destacando que “este gobierno está haciendo lo que nunca se hizo antes: construir una estrategia turística real, trabajar una marca de ciudad, ordenar la planificación, estructurar el producto turístico, abrir el Patronato al sector privado y profesionalizar la gestión”. Frente a ello, ha criticado que “PSOE y Compromís gobernaron ocho años sin modelo turístico, sin liderazgo y sin proyecto de ciudad, y ahora pretenden dar lecciones”.