Carrasco destaca a Castelló como "punto clave para definir el futuro del empleo en España"

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha destacado este martes a la capital de la Plana como "punto de encuentro clave para definir el futuro del empleo en España" en el transcurso de la inauguración del III Congreso de Desarrollo Local Innovación en el pacto intergeneracional que tiene lugar en el Teatro del Raval Rafa Lloret y que consolida a Castelló "como referente nacional en políticas de empleo".

"Castellón se convierte y se reivindica en capital del talento, del empleo y de las oportunidades", ha explicado Carrasco en este foro en el que también han participado otras autoriddes además de Myriam Gimeno y Elena Llopis, consejera delegada y consejera de Nealis respectivamente que han pronunicado la conferencia inaugural bajo el título de Relevo intergeneracional, formación y emprendimiento. Para Carrasco, "la mejor pol´tiica social es la creación de empleo" y ha defendido un modelo basado en la generación de trabajo digno, cualificado y estable que permita a las familais desarrollar su proyecto de vida en su entorno. En este sentido, ha puesto en valor el papel de la ciudad "como motor de ideas que marcarán el futuro del desarrollo local, gracias a la implicación conjunta de administraciones públicas, empresas y agentes sociales" y también ha remarcado que el "écito de Castellón radica en la estrecha colaboración entre el sector público y el privado".

La alcaldesa en la apertura del III Congreso de Desarrollo Local, este martes. / Mediterráneo

La alcaldesa ha querido reconocer especialmente el papel de este tejido empresarial local como generador de empleo y dinamizador económico y ha aputnado que la tasa de paro en Castelló "bajó hasta el 9,4% en febrero".

El III Congreso Nacional de Desarrollo Local reúne estos días a más de 200 expertos y representantes de más de 160 administraciones públicas de toda España y servirá para elaborar la Guía Inspiradora de Propuestas para el Ámbito Local que recogerá las propuestas que marcarán las líneas estratégicas del desarrollo local del país.

Finalmente, Carrasco ha destacado el papel de recursos clave en la generación de empleo como es el Centro Municipal de Formación Tetuán XIV y los programas de Talleres de Empleo y Escuelas Tallers desarrollados junto a administraciones como labora y el SEPE y ha dicho que la capital de la Plana es, junto a Gijón, la única ciudad de España que forma parte simultáneamente de las cuatro redes nacionales que impulsan la innovación en empleo y territorio.