Castelló crea un mural cerámico contra la violencia de género con participación ciudadana y la Escola d'Art

El Ayuntamiento de Castelló, en colaboración con la Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD), ha celebrado este martes en la plaza Fadrell una jornada participativa para la elaboración de las piezas cerámicas en forma de hexágono que formarán parte de un mural cerámico simbólico de rechazo a la violencia de género, una iniciativa enmarcada en la programación organizada con motivo del Día Internacional de la Mujer.

La actividad ha contado con la presencia de la presidenta del Consejo Municipal de Igualdad, Clara Adsuara, quien ha destacado que esta iniciativa “pone de relieve que la sociedad castellonense rechaza la violencia de género y ha querido demostrarlo dejando la huella de sus manos, de forma anónima, en este mural colectivo”.

Además, Adsuara ha subrayado que las actividades de sensibilización y concienciación “no se limitan a unos días concretos, sino que se desarrollan a lo largo de todo el año, con el objetivo de mantener un compromiso constante en la prevención y la lucha contra la violencia de género”.

Durante la jornada, las personas participantes han plasmado sus manos sobre las piezas que integrarán posteriormente el mural. Este gesto simbólico representa el rechazo de la sociedad castellonense a la violencia de género y pone de manifiesto la implicación de vecinas y vecinos en la construcción de una ciudad más igualitaria, justa y libre de violencia.

Las cerca de 500 piezas hexagonales realizadas servirán de base para la creación del mural, que será elaborado en los próximos meses por el alumnado de la Escuela de Arte y Superior de Diseño. La obra final contará con una superficie aproximada de 10 metros cuadrados y se instalará sobre una plataforma metálica móvil de 5x2 metros, lo que permitirá su exhibición en distintos espacios de la ciudad.

Una programación que incluye deporte, reconocimientos, poesía, cine y talleres

Esta actividad se enmarca en la programación impulsada por el Ayuntamiento de Castellón con motivo del Día Internacional de la Mujer, que este año ha incluido iniciativas deportivas, culturales, formativas y participativas. La agenda arrancó con la XX Cursa de les Dones y continuó el pasado 18 de marzo con el acto institucional del 8M, en el que se hizo entrega del Premio Olimpia a Salomé Esteller, gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Castellón, en reconocimiento a su trayectoria.

En ese mismo acto también se concedieron los galardones del XXXIII Concurso de Relatos, en el que participaron 128 obras procedentes de distintos puntos de España y de países como Argentina, Alemania, Inglaterra, Suiza y Portugal.

La programación del Mes de la Mujer ha incluido asimismo propuestas culturales y participativas como el recital “Poesía de Mujer” a cargo de la actriz Charo López y esta acción colectiva de creación del mural cerámico simbólico de rechazo a la violencia contra las mujeres. Además, en las próximas semanas se celebrarán el taller de autodefensa feminista y la proyección de la película Casa en flames en el Teatre del Raval.

Las actividades tendrán continuidad en el mes de mayo con una nueva edición de la Escola d´Igualtat, con el objetivo de seguir fomentando la formación, la sensibilización y la educación en valores de igualdad.