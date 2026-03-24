Compromís pide reforzar las políticas públicas en Castelló "ante la desigualdad agravada que afecta al pueblo gitano"

Compromís per Castelló ha reclamado reforzar las políticas públicas para hacer frente a la desigualdad que afecta al pueblo gitano, tras reunirse con la Fundación Punjab, entidad que trabaja por la igualdad, los derechos civiles y el reconocimiento de la comunidad gitana. El encuentro, con su presidenta Ana Giménez, ha servido para poner sobre la mesa las principales problemáticas que afectan al colectivo en la ciudad y plantear líneas de mejora desde el ámbito municipal.

Durante la reunión, la coalición ha compartido con la entidad un diagnóstico que apunta a dificultades que también afectan al conjunto de la sociedad, como la precariedad laboral o el acceso a la vivienda, pero que en el caso del pueblo gitano se ven agravadas por la discriminación racial que todavía persiste. A esta realidad se suman situaciones de desestructuración social, problemas en el ámbito sanitario derivados de las condiciones de vivienda y la convivencia en espacios reducidos, así como la falta de recursos educativos adaptados, que se traduce en tasas de abandono escolar más elevadas.

"Discriminación"

El concejal de Compromís Pau Sancho ha señalado que “lo que hemos compartido con la Fundación Punjab es una realidad que no es ajena al resto de la sociedad, pero que en el caso del pueblo gitano se ve agravada por la discriminación que todavía persiste hoy en día”. Sancho ha remarcado que “es necesario reforzar las políticas públicas con una mirada específica, mejorar espacios como el Observatorio Gitano y seguir trabajando en el reconocimiento y la dignificación del pueblo gitano, también desde la memoria y la visibilización de su cultura, porque todavía hay compromisos pendientes que esta ciudad debe asumir”.

Compromís plantea la necesidad de mejorar el funcionamiento del Observatorio Gitano del Ayuntamiento de Castellón como una herramienta clave para analizar la realidad del colectivo e impulsar políticas más eficaces. La formación también apuesta por seguir trabajando en la difusión de la cultura gitana y en la recuperación y puesta en valor de su legado histórico y patrimonio cultural.

La reunión se enmarca, además, en el contexto de la conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano, que se celebra el próximo 8 de abril, ante el cual Compromís defiende que el pleno municipal apruebe una declaración institucional de apoyo al pueblo gitano.

Por otro lado, la coalición ha recordado que sigue pendiente el compromiso del Ayuntamiento de dedicar un espacio público al pueblo gitano. Compromís presentó una moción para cambiar el nombre de la calle Marqués de la Ensenada, responsable de la gran redada contra el pueblo gitano, por el de calle del Pueblo Gitano, coincidiendo con el 600 aniversario de su llegada a la península. La propuesta no fue aprobada por el gobierno municipal y, aunque posteriormente el Ayuntamiento se comprometió a asignar una calle con esta denominación, el acuerdo todavía no se ha materializado.

La formación insiste en la necesidad de avanzar en este reconocimiento y de cumplir los compromisos adquiridos, al mismo tiempo que se refuerzan las políticas públicas para garantizar la igualdad de oportunidades y combatir las desigualdades que siguen afectando al pueblo gitano en la ciudad.