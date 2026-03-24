Escala a Castelló: Una batalla naval, entre las principales novedades del 9 al 13 de abril

Escala a Castelló volverá al Grau del 9 al 13 de abril con 11 barcos históricos y modernos (Nao Victoria, Pascual Flores, Grace, Santa María Manuela, Tirant I --buque escuela--, Río Adaja --Guardia Civil--, Peregrino III --Aduanas--, una embarcación de la Armada aún por determinar, y las novedades el Veracuz, Fénix y Florette) y dos novedades de importancia. La primera de ellas es la batalla naval en el Puerto que protagonizarán el bergantín Fénix y la goleta Grace el domingo 12 de abril a las 13.00 horas, donde los asistentes podrán observar maniobras y fuegos de artillería en esta recreación histórica. La segunda será el concierto marinero que tendrá lugar también el domingo a las 12.00 horas protagonizado por Xaranxaina y que pondrá en valor la música relacionada con el mar, según ha afirmado este martes la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, quien ha estado acompañada en la presentación por la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, y el coordinador del evento, Fernando Viota.

Giner, Viota y Miralles, este martes, en la presentación de la IX Escala a Castelló. / Mediterráneo

"Escala a Castelló es un evento consolidado que en 2025 generó 3,3 millones de repercusión económica y contó con 110.000 visitantes", ha dicho Miralles, quien ha hecho hincapié en que s etrata de uno de los mejores festivales marineros del Mediterráneo con más de 800.000 asistentes en toda su historia. Además, se ha aliado con La Spezia y con Sète en Vía Mediterránea y con las que trabaja Castelló para obtener el reconocimiento de la Unesco por la recuperación del patrimonio y la cultura marinera. "El puerto se transformará en un espacio cultural y didáctico y el festival marítimo reformará su papel como un elemento estratégico para la promoción turística de Castellón y se posiciona como evento a nivel europeo", ha remarcado Miralles, quien también ha destacado que el presupuesto para Escala a Castelló 2026 es de unos 450.000 euros (250.000 euros del Ayuntamiento de Castelló y 200.000 euros de la Generalitat Valenciana).

Actividades, horarios, barcos y ubicaciones de la IX Escala a Castelló Actividades, horarios, barcos y ubicaciones de la IX Escala a Castelló

La programación se completará con la llegada de los barcos el día 9 de abril, desfile, justas, espectáculo pirotécnico "para consolidar a Escala a Castelló como evento nacional e internacional que combina tradición, historia, cultura y gastronomía, una experiencia única junto al mar", ha dicho la concejala de Turismo.

Gaiata, reinas de las fiestas y desgustación de arroz marinero de Castelló en Sète La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, viajará la próxima semana a Sète (de viernes a domingo), localidad francesa donde también tiene lugar un evento similar a Escala a Castelló, para promocionar a la capital de la Plana. Así lo ha destacado la propia edila, quien ha explicado que el 6 de abril, que se celebra el Día de Castellón, habrá una degustación de arroz marinero. También se expondrá la gaiata de la ciudad infantil y asistirán las reinas de las fiestas de Castelló 2026, Clara Sanz y Ana Colón. Y, finalmente, Miralles ha detallado que se ubicará una carpa con piezas del museo del mar del Grau así como un punto de información turística.

Por su parte, la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, quien también ha remarcado la participación y colaboración del Real Club Naútico y los restaurantes del Grau, ha explicado que el sábado 11 de abril tendrá lugar la subasta del pescado en el Moll de Costa, con la participación de Splai y el grupo de baile Illes Columbretes y donde se subastará, con la colaboración de la Cofradía de Pescadores, 200 kilos de pescado y el dinero que se recogerá se destinará a Aspropace.

Imagen de archivo de las justas marineras en el Grau de Castelló. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Un bocadillo de 200 kilos desepia de 200 metros previsto para el 12 de abril a mediodía en colaboración con el bar Las Planas y la Cofradía y el mercado marinero que contará con diez comercios del Grao son otras dos actividades previstas "porque ponemos en valor al Grau", ha dicho Giner.