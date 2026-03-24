Papas Garcia se traslada a un histórico local del centro de Castelló

Papas Garcia, el emblemático comercio de venta de patatas fritas y frutos secos, llega, tras las fiestas de la Magdalena, con novedades en cuanto se refiere a su ubicación.

Y es que, tras 44 años en el mismo establecimiento de la calle Asarau, la firma ha optado por cambiar de lugar y se trasladará, presumiblemente antes del verano, a un nuevo local. El espacio, más grande que el actual, está ubicado en la calle Colón esquina con la calle Ausiàs March donde antes se encontraba el emblemático comercio con la figura de un indio en la puerta y que también cerró sus puertas recientemente.

Imagen actual del comercio donde Papas Garcia ha vendido las patatas fritas durante toda la vida. / Foto Manolo Nebot Rochera

Este es el segundo gran cambio que experimenta esta empresa familiar en menos de un año porque en mayo de 2025, Yolanda Cosín y Javier García, quienes fundaron la marca hace 42 años, cedieron el testigo a Juan Vidal, un empresario que llegó con el objetivo de modernizar la empresa con dos premisas innegociables que eran que ni el producto ni el envase se tocaban. En una entrevista concedida al periódico Mediterráneo el año pasado, Vidal ya destacó la idea de renovar el espacio, instaurar el certificado de calidad o un software de gestión con el fin de seguir progresando en el negocio.

Local donde se trasladará Papas Garcia, en la calle Colón esquina con Ausiàs March. / Miguel Agost

Importante también es que el nuevo propietario se comprometió a mantener los 11 empleados de la emblemática marca Papas Garcia, así como los mismos proveedores de patatas para un producto de cercanía y muy conocido.

Cartel que alerta del traslado del establecimiento. / Foto Manolo Nebot Rochera

Ahora, el nuevo espacio donde abrirá Papas Garcia espera cerrado, de momento, a sus inquilinos que siguen realizando la venta en su local de la calle Asarau pero con un cartel que ya anuncia el próximo traslado a un establecimiento con una mayor visibilidad y muy cercana a lo plaza Mayor.