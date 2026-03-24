La Hora del Planeta. El día y los monumentos que se apagarán en Castelló

El concejal de Infraestructuras, Sergio Toledo, ha anunciado este martes que la ciudad de Castelló se sumará a la Hora del Planeta, una iniciativa promovida por el Fondo Mundial para la Naturaleza, (WWF. World Wildlife Fund) y que tendrá lugar el 28 de marzo.

En esta ocasión, según ha avanzado el concejal, “la ciudad de Castellón apagará, entre las 20.30 y las 21.30 horas del próximo sábado, la iluminación de monumentos como la torre campanario de El Fadrí, el Castell Vell y la ermita de la Magdalena como el Puente del Siglo XXI, en el paseo de la Universitat, y la iglesia de San Pedro en el Grau”.

El edil ha recordado que “se trata de una acción de alcance mundial en la que empresas, entidades y administraciones de todo el mundo se suman a la lucha contra el cambio climático con el gesto de apagar la luz de edificios y monumentos más emblemáticos durante una hora”.

Este año el lema de esta campaña es el de “20 ediciones. 20 éxitos” recordando las dos décadas que cumple esta iniciativa que pretende concienciar y visibilizar sobre la importancia de preservar el medio ambiente y apostar por un entorno más sostenible a través de conductas comprometidas con la naturaleza y su preservación.