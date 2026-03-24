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La Hora del Planeta. El día y los monumentos que se apagarán en Castelló

Acción de lucha contra el cambio climático

Puente del Siglo XXI de Castelló.

Puente del Siglo XXI de Castelló. / Mediterráneo

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

El concejal de Infraestructuras, Sergio Toledo, ha anunciado este martes que la ciudad de Castelló se sumará a la Hora del Planeta, una iniciativa promovida por el Fondo Mundial para la Naturaleza, (WWF. World Wildlife Fund) y que tendrá lugar el 28 de marzo.

En esta ocasión, según ha avanzado el concejal, “la ciudad de Castellón apagará, entre las 20.30 y las 21.30 horas del próximo sábado, la iluminación de monumentos como la torre campanario de El Fadrí, el Castell Vell y la ermita de la Magdalena como el Puente del Siglo XXI, en el paseo de la Universitat, y la iglesia de San Pedro en el Grau”.

El edil ha recordado que “se trata de una acción de alcance mundial en la que empresas, entidades y administraciones de todo el mundo se suman a la lucha contra el cambio climático con el gesto de apagar la luz de edificios y monumentos más emblemáticos durante una hora”.

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Este año el lema de esta campaña es el de “20 ediciones. 20 éxitos” recordando las dos décadas que cumple esta iniciativa que pretende concienciar y visibilizar sobre la importancia de preservar el medio ambiente y apostar por un entorno más sostenible a través de conductas comprometidas con la naturaleza y su preservación.

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