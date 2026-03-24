El PSPV propone denominar ‘Premio Jorge Martí Obiol’ el Concurso de Mascletaes de Castelló

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Castelló, Patricia Puerta, ha anunciado este martes la propuesta de los socialistas para conseguir que el Concurso de Mascletaes de las fiestas de la Magdalena pase a denominarse Premio Jorge Martí Obiol, quien falleció de forma inesperada el pasado 9 de marzo, lunes de Magdalena. Como señala Puerta, “creemos que se trata de un paso necesario para reconocer su trayectoria ejemplar, su dedicación constante y su papel fundamental en la consolidación y proyección de la pirotecnia dentro de la Magdalena”.

Para el grupo municipal socialista, “asignar su nombre al premio del Concurso de Mascletaes supondría honrar una figura, que ha contribuido decisivamente a la historia pirotécnica de la Magdalena; preservar su legado para las generaciones futuras; reforzar la identidad y el prestigio del concurso con un nombre vinculado a la excelencia y la pasión por el fuego y, además, reconocer públicamente una vida dedicada en la fiesta y al servicio de la ciudad”

Así, el PSPV solicita a la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, como presidenta nata del Patronato Municipal de Fiestas, que “dé traslado de esta propuesta a la próxima Asamblea General de Fiestas, para que sus representantes apoyen que el premio paso a denominarse ‘Premio Jorge Martí Obiol’ como homenaje justo a una persona que ha dejado una impronta imborrable en nuestras fiestas fundacionales”.

Jorge Martí fue una figura clave en el desarrollo del mundo gaiatero y festivo de Castelló durando más de cuatro décadas y trabajó de forma incansable. Fundador de la Gaiata 14 Castàlia en 1983, se convirtió en referente para varias generaciones de festeros por su visión, capacidad organizativa y compromiso. Su vinculación con el área de pirotecnia de la Junta de Fiestas empezó en 1989 y, desde 1991 hasta 1996, fue el responsable directo, llegando también a ejercer como vicepresidente. Durante este periodo se produjeron algunos de los avances más significativos de la pirotecnia magdalenera: se disparó el primer piromusical de la historia de la ciudad; se organizó un piromusical acuático en el Grau innovador y pionero en su momento; se creó el Concurso Internacional de Pirotecnia, que proyectó Castelló a nivel nacional e internacional, y se puso en marcha el Concurso de Mascletaes Ciutat de Castelló, hoy uno de los actos más emblemáticos y estimados de la Magdalena.

Ya en 2016, Jorge Martí impulsó las bases del concurso de mascletaes para hacerlas más técnicas, creó la gala de pirotecnia para reconocer el trabajos de las empresas y colectivos relacionados con la pirotecnia en la Magdalena, además de la entrega de los premios del concurso de mascletaes e impulsor del actual trofeo, obra del artista ya desaparecido Lorenzo Ramírez. Estos hitos no solo elevaron el nivel técnico y artístico de los espectáculos pirotécnicos, sino que situaron Castelló como ciudad líder en el arte del fuego.

Después de su etapa en la Gaiata 14, Jorge Martí continuó aportando experiencia y liderazgo como presidente de la Gaiata 15 ‘Sequiol’ (1998–2000), reforzando su vínculo con el tejido festero y demostrando, una vez más, su capacidad de servicio y dedicación. Ya en una etapa más reciente volvió a la Junta de Fiestas entre 2016 y 2023 -excepto 2019-, ejerciendo nuevamente como responsable de pirotecnia y manteniendo su compromiso con la calidad, la seguridad y la proyección de los espectáculos de fuego.

Su experiencia y criterio le convirtieron en un jurado habitual tanto del Concurso Internacional de Pirotecnia como del mascletaes, incluyendo su participación en la edición de este año. Su presencia aportaba rigor, conocimiento y un profundo respeto por el oficio pirotécnico.

Tradición, innovación y compromiso

La trayectoria de Jorge Martí, por todo ello, “representa de manera ejemplar los valores que definen la fiesta: tradición, innovación, compromiso, aprecio por Castelló y trabajo desinteresado”, señala Patricia Puerta, quien incide en que “su aportación a la pirotecnia es objetiva, medible y reconocida por todo el mundo festero y profesional”.