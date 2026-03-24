Iniciativa
Vox va a más y ahora quiere prohibir el burka y el niqab en el transporte público de Castelló
El grupo municipal del partido de Abascal ya propuso, y consiguió, vetarlo en las instalaciones municipales
El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Castelló va a más y ahora quiere que se prohíba el burka y el niqab en el transporte público de la capital de la Plana.
Así lo ha afirmado este martes el portavoz del partido de Abascal en el consistorio de la capital de la Plana, Antonio Ortolá, quien ha anunciado que su grupo municipal propondrá ampliar la prohibición del uso de prendas que oculten completamente el rostro, como el burka, el niqab o cualquier vestimenta de efecto equivalente, al transporte público de la ciudad, "tras el éxito de su reciente aprobación en edificios municipales". Una medida que, según ha señalado, “ha supuesto un avance claro en la defensa de principios fundamentales y que ahora debe tener continuidad en otros ámbitos de la vida pública donde también se producen interacciones constantes entre ciudadanos”.
Ortolá ha valorado positivamente la decisión adoptada en el pleno ordinario de febrero de prohibir el burka en edificios municipales, subrayando que “Castellón ha dado un paso firme en la defensa de la libertad, la seguridad jurídica y, especialmente, en la protección de la dignidad de la mujer en los espacios públicos, con una medida valiente, coherente y necesaria que sitúa a nuestras instituciones del lado de la igualdad real”, ha dicho. En este sentido, ha insistido en que “la actuación del Ayuntamiento no puede quedarse en un ámbito limitado, sino que debe proyectarse hacia otros espacios públicos donde la presencia de estas prendas genera las mismas problemáticas”.
En esta línea, el portavoz ha explicado que “el siguiente paso es lógico y responde a una cuestión de coherencia institucional: extender esta regulación al transporte público, un entorno de uso intensivo en el que miles de ciudadanos conviven diariamente y donde deben garantizarse plenamente tanto la seguridad como la correcta identificación de las personas”. “No tiene sentido exigir el rostro visible en edificios municipales y, sin embargo, no hacerlo en autobuses u otros servicios públicos, donde las necesidades de identificación y control son igualmente evidentes”, ha añadido.
Ortolá: "No son simplemente prendas de vestir"
Ortolá ha reiterado que “el burka y el niqab no son simplemente prendas de vestir, sino que en muchos contextos constituyen la expresión de una imposición que invisibiliza a la mujer, la aparta del espacio público y diluye su identidad. No podemos aceptar como normal ni integrar en nuestra convivencia símbolos que representan desigualdad, subordinación y negación de la identidad personal, especialmente cuando afectan directamente a la dignidad de la mujer”.
El portavoz también ha destacado que la propuesta responde a criterios objetivos de seguridad y correcto funcionamiento de los servicios públicos, señalando que “en el transporte público resulta fundamental que los usuarios puedan ser identificados con normalidad, tanto para prevenir posibles situaciones de riesgo como para facilitar la labor de los profesionales y garantizar el buen funcionamiento del servicio”.
Finalmente, Vox instará al Gobierno de España a adoptar una regulación a nivel nacional que prohíba el uso de este tipo de prendas en todos los medios de transporte, con el objetivo de evitar desigualdades territoriales y garantizar un marco común en todo el país. “No puede haber diferencias en una cuestión tan relevante. La igualdad, la seguridad y la dignidad deben protegerse con las mismas garantías en toda España, sin excepciones ni ambigüedades”, ha concluido Ortolá.
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