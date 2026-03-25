Semana Santa: Castelló busca barreros para procesiones religiosas

Castelló busca barreros para Semana Santa. Pese a la buena respuesta de la ciudadanía en la mayoría de cofradías de la capital de la Plana para procesionar en el Santo Entierro que se celebrará el 3 abril (Viernes Santo) por las calles de la ciudad, todavía faltan la menos 22 barreros para portar el paso del Cristo Resucitado el día del Domingo de Resurrección (5 de abril) desde la plaza de las Aulas hasta la plaza Mayor donde se encontrará con Nuestra Señora del Amor Hermoso aupada por cuatro Pascueros.

Imagen de archivo del paso del Cristo Resucitado. / ERIK PRADAS

Agustín Ramos, responsable de este paso de Semana Santa de la Muy Ilustre Cofradía de la Sangre, explica que en total tienen que haber unos 60 barreros (incluidos lo que irían debajo de la peaña) y por el momento se han apuntado 38 (de estos, tres son mujeres), y serían necesarios otros 22. En el caso de que se apuntaran más, estos seguirían a la imagen y se realizarían cambios en el recorrido, detalla Ramos, quien también destaca que los interesados deben comunicarlo en el teléfono móvil 629693979. Las personas que participen deben vestir traje negro, camisa blanca, corbata gris y guantes blancos, recibirán un diploma y al terminar la procesión tendrá lugar un almuerzo de agradecimiento al que asistirán estos barreros. En este sentido, el presidente de esta Cofradía, Manuel Altava, corrobora que aunque cuesta encontrar barreros, al final, los castellonenses responden y el paso procesiona.

Cristo del Santo Sepulcro de la Muy Ilustre Cofradía de la Sangre de Castelló. / Mediterráneo

A excepción de esta procesión de Semana Santa, en el Santo Entierro ninguna de las cuatro cofradías de Semana Santa de Castelló tiene problemas a la hora de procesionar con sus respectivos pasos. En el caso de la Muy Ilustre Cofradía de la Sangre, los pasos de La Dolorosa y de Nuestro Señor en el Huertos van con ruedas pero tanto La Soledad como el Cristo del Santo Sepulcro es portado por barreros.

La Semana Santa de Castelló congregará a algo más de 220 costaleros, de ellos una veintena son mujeres lo que supone un poco más del 10% del total, según los datos aportados a este periódico por las cuatro cofradías.

Javier Vilarroig es el presidente de la Hermandad de Paz y Caridad y comenta que este año ya hay más de 50 barreros apuntados que portarán los pasos de La Piedad y del Cristo (en este caso no hay mujeres) y son suficientes. Esta Hermandad tiene un proyecto de hace años para sacar un paso de Semana Santa solo por mujeres y Vilarroig prevé recuperarlo en años venideros.

Hermandad de Paz y Caridad. / KMY ROS

El presidente de la Cofradía del Cristo de Medinaceli, Joaquín Borrás, concreta que, si bien el Nazareno procesiona sobre ruedas, son 34 costaleros los que portan al Cristo en total, siete de ellos, también mujeres. "Y tenemos cuatro personas de reserva, por lo que se puede salir sin problemas", explica.

Cofradía del Cristo de Medinaceli. / KMY ROS

Finalmente, Lourdes Nicolás, presidenta de la Cofradía Santa María Magdalena, muestra su satisfacción por la respuesta a la búsqueda de barreros. "Tenemos apuntados 58 y hay más gente que el año pasado y de estos, 11 son mujeres", ratifica Nicolás, quien recuerda que esta cofradía fue la primera en contar con mujeres a la hora de portar un paso de Semana Santa en la capital de la Plana.