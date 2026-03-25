Castelló clausura con éxito el III Congreso de Desarrollo Local

El concejal de Empleo, Juan Carlos Redondo, ha participado en la clausura este mediodía en el Teatre del Raval Rafa Lloret del III Congreso Nacional de Desarrollo Local “Innovación en el pacto Intergeneracional”. De esta manera ha concluido este cita que ha acogido la ciudad de Castellón este martes 24 y miércoles 25 de marzo. Una cita que ha estado organizada por el Ayuntamiento de Castelló en colaboración con las cuatro redes nacionales que impulsan la innovación en empleo y territorio: Red RETOS, Red REDEL, Foro de Ciudades por el Empleo y Red Innpulso, así como otras entidades e instituciones de ámbito local, provincial, autonómico y estatal.

Este congreso ha reunido en la capital de la Plana a más de 200 expertos y representantes de más de 160 administraciones públicas de toda España y servirá para elaborar una guía, conocida como “Guía Inspiradora de Propuestas para el Ámbito Local”, que recogerá las propuestas que marcarán las líneas estratégicas del desarrollo local en el país.

Redondo ha afirmado en su intervención que “para la ciudad de Castellón ha sido todo un honor y un privilegio acoger este III Congreso Nacional de Desarrollo Local. Poder compartir con personas expertas llegadas desde toda España los objetivos, los retos y desafíos a los que nos planteamos desde las diferentes áreas de gestión de los municipios. Unos objetivos que gracias a lo aprendido en este Congreso se recogerán en esa ‘Guía’, una iniciativa pionera que ve la luz también en Castellón por primera vez”.

El concejal ha resaltado que “la cuestión intergeneracional tiene casi infinitas ramificaciones y tiene que ser abordada de manera igualmente diversa, transversal. Porque en un mundo cada vez más conectado, no podemos seguir soportando situaciones como las que provocan el prejuicio y la discriminación del edadismo. Porque en una sociedad que se supone ejemplo del Estado del Bienestar, no podemos ni debemos permitir territorios ‘vaciados’ de personas ni de servicios ni de futuro”.

Redondo ha insistido en que “existe y es posible un relevo generacional que beneficia al conjunto de nuestras sociedades, pero que es al nivel más importante, al que afecta de manera directa a nuestros vecinos y vecinas, garantía de empleo, de prosperidad y de porvenir”.

El concejal ha agradecido “en nombre de la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, la participación, el compromiso y las aportaciones de todas las personas, entidades y empresas a lo largo de este Congreso”.

Cursos de Formación a la Carta

Juan Carlos Redondo no ha olvidado citar una de las iniciativas que tienen que ver en Empleo y emprendimiento, cursos de Formación a la Carta, “que ponen en valor la colaboración público privada al servicio de la inserción laboral y la creación de puestos de trabajo específicos en las empresas, que también ponen el acento en el relevo generacional de algunos actividades y oficios y que están teniendo un gran éxito con unas tasas de empleabilidad que llegan al 100% en alguno de estos cursos”.

Este congreso ha contado también con su vertiente lúdica y de promoción turística de la ciudad, en colaboración con el Patronato Municipal de Turismo, con una visita guiada por el centro histórico que sirve también para consolidar a Castellón como sede de turismo de congresos.