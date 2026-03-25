Esto cuesta el edificio comercial más grande a la venta en el centro de Castelló

Los inversores inmobiliarios con una idea de negocio tienen en el centro de Castelló un edificio comercial que se ha vuelto en un emblema desde su cierre. Mucho se ha especulado desde su cierre qué otro proyecto podría albergar y lo cierto es que por su emplazamiento resulta atractivo. Con todo, está al alcance de no todos los bolsillos. Se trata del bloque de Monfort Hogar que cerró sus puertas tras una larga trayectoria en todas sus sedes. Pero la situada en la avenida Rey don Jaime, que también da a Alloza, -y que funcionó durante casi ocho décadas- está ahora a la venta por cuatro millones de euros. Y también se da la opción de alquilar, según el portal de una inmobiliaria, por 16.000 euros al mes.

¿Buscas una inversión segura en pleno corazón de la ciudad? Este es el gancho con el que se promociona este inmueble, con una superficie nada desdeñable, de 6.180 m2 repartida en varias plantas y además con ascensores.

Se había abierto la hipótesis de que, por todas sus características, podría haber surgido el interés de la Conselleria de Sanidad por darle uso mientras duraran las obras en Huerto Sogueros que obligan a planificar el traslado del Centro de Especialidades, PAC Trullols y 9 d'Octubre. Pero desde esta Administración pública han dicho que esto no entra en sus planes.

Características del inmueble

¿Se le podría dar un uso residencial o incluso turístico a la sede en la avenida Rey Don Jaime? ¿Encontrará postor? Por ahora el edificio de Monfort es uno de los más cotizados en el centro de Castellón.

✔ Superficie: 6.184 m² distribuidos en varias plantas

✔ Ubicación estratégica: zona de alto tránsito y gran visibilidad

✔ Acondicionado: Centro comercial, zona de exposición, almacén..

✔ Infraestructura moderna: Salida de Humos, Escaleras mecánicas, Ascensores, Baños en distintas plantas.

Edificio de Monfort Hogar en el centro de Castellón, a la venta y disponible para alquiler y alquiler con opcióna compra. / Mediterráneo/inmobiliaria

Qué usos se han dado al resto de sedes de Monfort

Como ya ha publicado Mediterráneo, la gran nave de Monfort Hogar en la avenida Valencia ya tiene otros usos. En una parte se ha establecido Grupo Electro Stocks (GES), una empresa fundada en 1981 cuya actividad principal es la distribución profesional de material eléctrico, automatización, climatización y fontanería en toda España Y la otra parte del inmueble también está ya operativa con otro negocio de un sector completamente distinto: acoge un parque de ocio y entretenimiento.

Por otro lado, la tienda de oportunidades de Monfort Hogar de la calle Benárabe también la ocupa ya un nuevo inquilino: una tienda de muebles.

Movimientos y cambio de fichas

En estos días, como ha publicado Mediterráneo, unos negocios cierran, otros abren y otros cambian cromos, variando su ubicación. El mercado inmobiliario en Castelló vinculado al uso de los locales comerciales da síntomas de un notable dinamismo por parte de emprendedores y, a las desafortunadas noticias de cierres de los últimos meses, se van sumando suman otras en positivo de aperturas. Los factores que pueden estar detrás van desde el precio del alquiler a la necesidad del propietario de disponer de este para otro uso o para la venta o a sencilla estrategia de márketing.

Lo cierto es que los consumidores se van topando con sorpresas por cambios o nuevos servicios. Como una nueva tienda de productos bio y veganos que ultima su próxima apertura junto a las tascas, en la esquina de la calle Vera con plaza Santa Clara. Se trata de Vera Mundi. Su impulsora explica que no es una franquicia y su oferta será variada y especializada: "desde estética a cuidado personal, fitoterapia, alimentación, etc.". En el local antaño había estado ocupado por firmas de complementos de moda, desde bisutería a bolsos, etc.

Otra novedad hace referencia al establecimiento de moda Pepe Jeans situado en la calle Enmedio, que se encontraba vacío. Su adiós para el público castellonense en este vial se produjo durante la pasada campaña navideña, a mediados de diciembre-, y ahora volverá a abrir, pero a cargo de un nuevo servicio de complementos, en este caso, para la visión, que también tiene su componente secundario de moda. Después de unos días con obreros a la vista en el interior y exterior del espacio, ya luce en su fachada el cartel en el que se anuncia cuál será su nuevo inquilino. En concreto, se cita que "próximamente" abrirá sus puertas, en la calle Enmedio, 33, Óptica Valls. El emplazamiento actual de estos especialistas en visión se sitúa en la calle Colón, 51, tal y como anuncian en sus redes sociales, donde también publicaban hace unas semanas, coincidente con el periodo de rebajas, que dado el "traslado" iban a realizar una "liquidación por crecimiento, al 50%, hasta fin de existencias".

Agencia de viajes

En los vaivenes de ubicaciones ya se vivió también en la calle Enmedio, por ejemplo, el traslado de Tiger al emplazamiento de Benetton, cuando bajó la persiana, desapareciendo de la provincia, también en el mismo céntrico vial.

Otro cambio muy reciente ha sido el de la veterana agencia Resertours Viajes , que ya presta servicio a sus clientes desde su nueva ubicación. Así, ha pasado de la oficina en la calle Herrero a la avenida Rey don Jaime, 74, de Castelló. De este modo, ha ocupado una planta baja donde en su día estuvo funcionando la aseguradora DKV.