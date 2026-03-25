Desalojan a 18 personas en la calle Herrero de Castelló por el deterioro de un edificio de ocho plantas

La Policía Local de Castelló ha desalojado a 18 personas de un edificio de ocho plantas de la calle Herrero por el deterioro de la pared del hueco de la escalera.

Los daños afectan al inmueble situado en el número 28. El dispositivo se ha activado por prevención, indican fuentes municipales, y el siguiente paso será apuntalar la zona afectada. Hasta el lugar se han desplazado los concejales Sergio Toledo y Antonio Ortolá.

Mapa del Edificio de la calle Herrero.

El responsable de esta decisión ha sido el arquitecto municipal, que ha observado un deterioro importante a la altura del segundo piso. Los agentes desplazados hasta el lugar instaban a los vecinos que iban llegando a hacerse una maleta para, al menos, un par de días. Los bomberos han cortado el agua y la luz preventivamente, y una patrulla de la Policía Local hará guardia para evitar actos vandálicos.

La mayoría de personas que han tenido que dejar su vivienda tienen alternativa habitacional a través de familiares, y a las siete que no la tienen se les ha alojado en dos hoteles de la ciudad.

Precedente hace tres años

En 2023 se tuvo que activar un protocolo muy parecido en Castelló, cuando hubo que desalojar a las ocho familias residentes en el edificio del número 44 de la calle Gobernador por peligro de derrumbe "inminente".

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Se dio la circunstancia de que en este caso, todos los residentes de la finca vivían de alquiler.