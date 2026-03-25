La Feria de Abril llega al Puerto de Castellón: los días y todas las actividades

La Feria de Abril llega por primera vez al Puerto de Castellón con la organización de varias actividades que prevén movilizar a cerca de 10.000 personas. Así lo ha destacado este miércoles el presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez; junto a la concejala de Turismo, Arantxa Miralles; la teniente alcalde del Grao, Ester Giner, y Silvia Carrillo, representante del festival Mar Flamenc, empresa organizadora del evento, en colaboración con PortCastellón y el Ayuntamiento de Castelló.

El evento, que se desarrollará del 24 al 26 de abril y que mayoritariamente es de carácter gratuito y familiar, combina ocio, cultura y gastronomía al objeto de dinamizar la zona lúdica del puerto y generar impacto económico en el entorno.

La iniciativa, tendrá lugar en distintos enclaves del recinto portuario, tanto interiores como exteriores, incluyendo el Moll de Costa, el edificio cultural Moruno o la Sala Grau del Gran Casino, donde se instalará un mercadillo de moda flamenca.

Programa

La Feria arrancará el viernes por la tarde con un tardeo, seguido del encendido de luces, como plato fuerte de la programación, y un desfile de trajes de flamenca para lograr “la máxima ambientación”.

En su intervención, el responsable de PortCastelló, ha destacado que la propuesta, “pensada para todo el fin de semana, incluye una amplia y variada programación dirigida a todos los públicos, con especial atención al público familiar e infantil, y se suma a otras como Grau de Circ o Escala a Castelló para conformar un elenco de iniciativas que harán que lleguemos a septiembre con muchas actividades en esta zona”. “Nuestro objetivo es poner a disposición de la ciudadanía lo mejor que tenemos que es nuestra fachada marítima y que se acerquen a este mirador para disfrutar de lo que estamos haciendo”, ha aseverado.

Presentación de la Feria de Abril en PortCastelló. / Mediterráneo

En este sentido, Ibáñez ha afirmado que este evento “no es una acción aislada, sino que forma parte de una programación anual que busca convertir el puerto en un epicentro de ocio y un punto de encuentro, acompañado de una estrategia clara de dinamización y de una profunda transformación física del frente litoral”.

Conciertos, clases y exhibiciones de baile, mercadillo y un paseo en coche de caballos

Entre los principales atractivos de la programación destacan los conciertos del cantaor flamenco Potito, con su sevillana más conocida “Mi guitarra está cansá”, que sí requerirá entrada previa, así como los dos espectáculos de baile flamenco a cargo de la bailaora “Lidón Patiño” y el de “Aida Lara”, que ofrecerán la posibilidad de cena. Habrá también actuaciones de carácter gratuito como la del cantante Jairo de Remache, Patxi Ojana y tributos a Andy & Lucas y los Gipsy Kings, además de sesiones de DJ’s con temática flamenca.

Destaca también una exposición en el edificio Moruno de trajes de sevillana de la tienda de Castellón “Las Tres Rosas”, de entrada libre, un carruaje de caballos, un tren turístico, clases de sevillanas, exhibiciones de baile, proyección de un documental “La guitarra flamenca de Yerai Cortés’ en el edificio Moruno, erigido ya como contenedor cultural, o un divertido y participativo ‘flash mob’ entre los asistentes, que podrán disfrutar también de un taller de yoga – flamenco.

El público infantil tendrá especial protagonismo con talleres de baile, zona de lectura y juguetes, manualidades y también un hinchable con porterías cedido por el Club Deportivo Castellón.

Asimismo, el presidente de PortCastelló ha puesto en valor la colaboración institucional, así como el apoyo de la sala Moll de Costa que participa de manera activa en el evento, agradeciendo al Ayuntamiento de Castellón, y en particular a la tenencia de alcaldía y a la concejalía de Turismo, “su apoyo constante y su implicación para posicionar el puerto como un espacio de encuentro y convivencia”. “Transformar la actividad portuaria en riqueza social, cultural y urbana es posible, y entre todos lo estamos demostrando”, ha aseverado Ibáñez.

Dinamización de la zona lúdica e impulso de la economía local

Por su parte, la concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha destacado que “la celebración de esta Feria de Abril en el Grao es un claro ejemplo del modelo de colaboración Puerto-Ciudad por el que estamos apostando, uniendo esfuerzos con el Puerto de Castellón para generar oportunidades, dinamizar espacios y ofrecer a castellonenses y visitantes una programación atractiva y de calidad en un entorno privilegiado”.

Asimismo, Miralles ha subrayado que “este tipo de iniciativas nos permiten avanzar en nuestra estrategia de desestacionalización turística, convirtiendo el Grao en un punto de referencia también fuera de la temporada alta, aprovechando nuestras excelentes condiciones climáticas y reforzando la imagen de Castellón como un destino cultural, festivo y abierto durante todo el año”.

Además, la edil ha señalado que “eventos como este suponen un importante impulso para la economía local, ya que contribuyen a incrementar la actividad en la hostelería, el comercio y el sector turístico, favoreciendo la ocupación hotelera, el consumo y la creación de empleo, con el objetivo de seguir generando riqueza y oportunidades para todos los castellonenses”.

Por último, la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, ha agradecido el compromiso y apoyo de la Autoridad Portuaria para dinamizar la zona y, al respecto, ha señalado que “gracias al trabajo que se realiza desde PortCastelló Castellón mira al mar, el Grao y el puerto está abierto a todo el que quiera venir a visitarlo y nos estamos poniendo en el mapa no solo de la provincia y de la Comunidad sino de toda España”.