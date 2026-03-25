Mayor coordinación institucional en el ámbito de Emergencias

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha recibido este miércoles la visita institucional de Andrés Balfagó, nuevo director general de Coordinación de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), un organismo perteneciente a la Conselleria de Emergencias. Esta es la primera vez que visita al consistorio municipal desde su nombramiento el pasado mes de enero.

Durante el encuentro, la primera edil y el representante de la Conselleria competente en materia de Emergencias han abordado diferentes cuestiones relacionadas con la colaboración entre administraciones, con el objetivo de reforzar la coordinación institucional y seguir avanzando en aquellas materias que son de interés común, especialmente en el ámbito de las emergencias.

Begoña Carrasco ha subrayado que este tipo de reuniones “son una muestra del compromiso de las administraciones por mantener una coordinación constante y eficaz en todas las áreas”, al tiempo que ha destacado “la importancia de seguir estrechando la colaboración para ofrecer la mejor respuesta a la ciudadanía”.