Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Suspenden clases instituto Vila-realEutanasia Noelia CastilloVandalizan estrella MichelinSustituto restaurante BrisamarNuevo parque acuáticoAviso Guardia Civil
instagramlinkedin

Ayuntamiento

Mayor coordinación institucional en el ámbito de Emergencias

La alcaldesa se reúne con el nuevo director general de Coordinación de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS)

Balfagó y Carrasco, este miércoles, en el transcurso de la reunión institucional.

Balfagó y Carrasco, este miércoles, en el transcurso de la reunión institucional. / Mediterráneo

Ramón Pérez

Castellón

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha recibido este miércoles la visita institucional de Andrés Balfagó, nuevo director general de Coordinación de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), un organismo perteneciente a la Conselleria de Emergencias. Esta es la primera vez que visita al consistorio municipal desde su nombramiento el pasado mes de enero.

Durante el encuentro, la primera edil y el representante de la Conselleria competente en materia de Emergencias han abordado diferentes cuestiones relacionadas con la colaboración entre administraciones, con el objetivo de reforzar la coordinación institucional y seguir avanzando en aquellas materias que son de interés común, especialmente en el ámbito de las emergencias.

Noticias relacionadas y más

Begoña Carrasco ha subrayado que este tipo de reuniones “son una muestra del compromiso de las administraciones por mantener una coordinación constante y eficaz en todas las áreas”, al tiempo que ha destacado “la importancia de seguir estrechando la colaboración para ofrecer la mejor respuesta a la ciudadanía”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Más de 100 víctimas de trata de seres humanos rescatadas en Nules después de tres redadas esta madrugada
  2. Papas Garcia se traslada a un histórico local del centro de Castelló
  3. Lamentable vídeo en Castellón: Dos mujeres detenidas tras una pelea en un bar de la plaza Doctor Marañón
  4. Dolor en la cerámica de Castellón: muere Lucía Grandío, responsable de marketing de Rocersa Group
  5. Los toboganes ya coronan el nuevo parque acuático que abrirá este verano en Castellón
  6. Avisos de nivel naranja de Aemet y desplome térmico en Castellón: Consulta los días más críticos
  7. Así fue la señal de alarma que desencadenó la gran operación contra la trata de personas en Nules
  8. El aeropuerto de Castellón oferta 17.000 plazas para volar en Semana Santa y Pascua: destinos y ofertas

Un restaurante asiático ocupará el espacio del mítico Brisamar

Un restaurante asiático ocupará el espacio del mítico Brisamar

El grupo Rafalafena de Castelló rehabilita viviendas: más de la mitad del Plan de Barrios ejecutado

El grupo Rafalafena de Castelló rehabilita viviendas: más de la mitad del Plan de Barrios ejecutado

Mayor coordinación institucional en el ámbito de Emergencias

Mayor coordinación institucional en el ámbito de Emergencias

La Feria de Abril llega al Puerto de Castellón: los días y todas las actividades

La Feria de Abril llega al Puerto de Castellón: los días y todas las actividades

Semana Santa: Castelló busca barreros para procesiones religiosas

Semana Santa: Castelló busca barreros para procesiones religiosas

El PSOE insiste en que el informe del interventor alerta de "posibles fraccionamientos" en Turismo

El PSOE insiste en que el informe del interventor alerta de "posibles fraccionamientos" en Turismo

La parroquia de San Cristóbal de Castelló programa dos funciones de La Pasión por la alta demanda. Lo que tienes que hacer para asistir

La parroquia de San Cristóbal de Castelló programa dos funciones de La Pasión por la alta demanda. Lo que tienes que hacer para asistir

Esto cuesta el antiguo Almacenes Monfort: el edificio comercial más grande a la venta en el centro de Castelló

Esto cuesta el antiguo Almacenes Monfort: el edificio comercial más grande a la venta en el centro de Castelló
Tracking Pixel Contents