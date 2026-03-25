Los juegos populares conquistan el parque Ribalta: una cita para 1.800 niños de Castelló

El parque Ribalta se ha convertido hoy y mañana en el gran punto de encuentro de los Juegos Tradicionales, una iniciativa en la que participan alrededor de 1.800 niños y niñas de 33 colegios de Castelló con el objetivo de conocer, practicar y preservar juegos populares del patrimonio.

La concejala de Deportes, Maica Hurtado, ha destacado la importancia de mantener vivas estas prácticas entre los más pequeños : “Es fundamental que nuestros escolares conozcan nuestros juegos tradicionales, porque forman parte de nuestras raíces, de lo que somos como ciudad, y nos ayudan a no perder nuestra esencia”, ha señalado. La edil ha subrayado además que “son juegos que nada tienen que ver con las nuevas tecnologías y que incentivan el juego en grupo, la socialización y la actividad física”.

Durante estas dos jornadas, el alumnado está descubriendo una forma de ocio vinculada a las raíces culturales valencianas, basada en la convivencia, la participación y el juego en grupo. La actividad busca acercar a los escolares unas tradiciones lúdicas que han pasado de generación en generación y que forman parte de la identidad cultural de la ciudad.

Entre los juegos que están practicando los escolares se encuentran piedra, papel o tijera, saltar a la cuerda, pilota valenciana, el siete y medio, el cementerio, tres en raya, birlas y boli dali.

Estos juegos ya se trabajan previamente en los centros educativos, tanto desde el área de Educación Física como en las clases de valenciano, donde el profesorado los explica y contextualiza mediante materiales didácticos. Además, desde el Patronato se facilitan folletos y revistas con información sobre estas actividades, dentro de una propuesta organizada junto al seminario de profesorado de Educación Física.