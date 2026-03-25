La parroquia de San Cristóbal de Castelló programa dos funciones de La Pasión por la alta demanda. Lo que tienes que hacer para asistir

La parroquia San Cristóbal de Castelló acogerá un año más la representación de La Pasión de Cristo, una cita ya consolidada que, tras una década de trayectoria, ha logrado afianzarse en vísperas de la Semana Santa. Un total de 35 jóvenes, procedentes tanto de la propia parroquia como de otras de la capital de la Plana, dan vida a esta representación que destaca por la calidad interpretativa y la cuidada puesta en escena.

El director de la obra, Vicente Vivas, subraya la dedicación del grupo y destaca que el trabajo va más allá de la interpretación: “Les animamos a interiorizar su personaje, a comprender lo que sentían y lo que vieron en aquella época”. Esa implicación emocional es, según explica, una de las claves del éxito de la representación.

Escena de la Resurrección de Jesús. / Mediterráneo

El proyecto nació de la mano del actual párroco, Recaredo Salvador, con el doble objetivo de ofrecer a los jóvenes una actividad enriquecedora y, al mismo tiempo, acercar al público la vida de Jesucristo. “La gente que viene queda impactada, vale la pena venir a verla”, explica.

Cambio en el elenco

Una iniciativa que ha logrado mantenerse viva gracias al compromiso y la implicación de sus participantes, cuyas edades oscilan entre los 10 y casi los 30 años. Como novedad este año, el joven Juan Ramos asumirá el papel de Jesús en sustitución de Manuel Lumbreras, ausente por motivo de estudios, mientras que Nieves Segura continuará interpretando a María, un papel que, según reconoce, ha supuesto un hito personal al acercarle de manera especial a esta figura.

Un momento del ensayo. / Mediterráneo

El éxito de ediciones anteriores ha llevado a programar para este año dos funciones, los días 27 y 28 a las 19.30 horas en la misma parroquia de San Cristóbal, en la calle Lagasca de Castelló. La entrada es libre y gratuita, pero ante la alta demanda se recomienda reservar previamente, ya que el aforo es limitado.