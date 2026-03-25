El grupo Rafalafena de Castelló rehabilita viviendas: más de la mitad del Plan de Barrios ejecutado

La concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Castelló, Ester Giner, ha destacado que el grupo Rafalafena, que es conocido del mismo modo por el nombre de 25 de noviembre, ha completado ya más de la mitad del proyecto del Plan de Barrios en cuanto a su ejecución. Y en lo referente a la instalación de medidas de ahorro energético en las diferentes comunidades está a un 70% de lo previsto aproximadamente. Giner, quien ha visitado las obras, ha destacado que este programa permitirá la rehabilitación de cerca de 600 viviendas en cinco barrios de la ciudad.

Giner también ha destacado que “al igual que se está haciendo en los otros grupos del Plan de Barrios, en Rafalafena, que está compuesto por 20 bloques de viviendas, se ha procedido a la limpieza de las fachadas y paramentos de los diferentes edificios para la posterior instalación del SATE (Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior). Esta es una de las medidas con más impacto de las que se realizan en este Plan por lo que mejoran la eficiencia energética y sostenibilidad de las viviendas, aumentando el bienestar y la calidad de vida de los vecinos y vecinas de estos inmuebles”.

"La legislatura de la vivienda"

GIner ha remarcado que “para el equipo de gobierno que dirige la alcaldesa, Begoña Carrasco, esta está siendo la legislatura de la vivienda y con proyectos como este Plan de Barrios lo estamos demostrando”.

“La vivienda es, a día de hoy, la mayor preocupación de la sociedad española, de los castellonenses. Por esto promovemos tanto la liberalización de suelo para la construcción de nuevas viviendas, como la adquisición de nuevas vivienda sociales para el parque municipal, así como la rehabilitación de viviendas, como ocurre con este Plan de Barrios, que es uno de los proyectos urbanísticos más importantes de los últimos años en la ciudad de Castellón”, ha recordado Giner.

La concejala de Vivienda ha recordado que este Plan de Barrios “se trata de un proyecto financiado con fondos europeos Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, alcanzando los 17 millones de euros en total”.

Además del grupo Rafalafena, el Plan de Barrios incluye actuaciones en los grupos residenciales de Sequiol, Ramiro de Ledesma, grupo Mar Mediterráneo y José Antonio, estos dos últimos grupos en el Grao de Castellón.