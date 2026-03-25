Grupo municipal
El PSOE insiste en que el informe del interventor alerta de "posibles fraccionamientos" en Turismo
Puerta destaca que “negar la realidad del fraccionamiento es poner en cuestión lo que dice el propio Interventor Municipal y la Fiscalía está precisamente investigando unos hechos que Miralles intenta tapar”
La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Castelló, Patricia Puerta, ha aseverado este miércoles que la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, “está faltando a la verdad” al negar el posible fraccionamiento de contratos del Patronato de Turismo durante el año 2024, cuando el propio informe de la Intervención General Municipal “advierte expresamente de esa posibilidad en múltiples expedientes”. Puerta, ha sido clara: “El informe no habla solo de un alto volumen de contratos menores, que ya de por sí es escandaloso, sino de posibles fraccionamientos, que es exactamente lo que ahora está investigando la Fiscalía”.
Puerta ha recordado que el documento técnico analiza numerosos casos en los que, contratos relacionados entre sí, adjudicados al mismo proveedor o para servicios recurrentes, podrían haberse dividido artificialmente para evitar los procedimientos de contratación ordinarios. “Miralles dice que no hay fraccionamiento. El informe dice que puede haberlo. La diferencia es que el informe es técnico y está firmado por la Intervención Municipal”, ha remarcado la portavoz socialista. Además, Puerta subraya que “hay otra realidad que no se puede cuestionar: más del 70% del gasto del Patronato de Turismo en 2024 se tramitó mediante contratos menores, lo que evidencia “un uso sistemático y no excepcional de esta figura”.
El informe del Interventor también es contundente al advertir que se están utilizando contratos menores para cubrir necesidades periódicas y previsibles, algo que la ley prohíbe. “Eventos, campañas, servicios turísticos… año tras año se contratan como menores cuando deberían salir a licitación pública”, ha explicado la portavoz socialista. Esta práctica “no solo limita la competencia, sino que abre la puerta a decisiones discrecionales”, hasta el punto de que el propio informe detecta adjudicaciones sin concurrencia suficiente y con justificaciones basadas en criterios subjetivos.
Y es por todos estos aspectos por los que la Fiscalía “ha decidido abrir una investigación que el gobierno de Begoña Carrasco pretende negar”. La apertura de diligencias “no es un trámite sin importancia, sino una consecuencia directa de los indicios recogidos en el informe”. La Fiscalía, como subraya Puerta, va a investigar posibles fraccionamientos y un uso abusivo de contratos menores, justo lo que la concejala de Turismo de Carrasco intenta negar públicamente”.
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