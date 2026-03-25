Un restaurante asiático ocupará el espacio del mítico Brisamar

Fue una de las noticias gastronómicas negativas del año pasado. El Brisamar, restaurante con casi 100 años de historia y un emblema del Grau, cerraba sus puertas. Las bajas en cocina y la dificultad para encontrar personal adecuado estuvieron detrás de esta decisión, que dejaba vacío uno de los locales mejor situados del paseo Buenavista.

Pero ya hay nuevos inquilinos, con una oferta culinaria totalmente distinta. A partir de mayo se convertirá en Shokai Sushi, un restaurante de comida asiática que ya cuenta con dos sedes en Castelló, en la avenida Capuchinos y en la calle de Jesús Martí Martín,en el barrio de la UJI. Por el momento, las obras ya han comenzado en el espacio interior.

Las obras ya han comenzado en el interior del local. / Aitor Tezanos

Cierres de restaurantes

La próxima apertura de este local es un reflejo de la paulatina transformación que ha vivido el paseo Buenavista en los últimos años. Durante décadas, fue sinónimo de buena cocina marinera, con la lonja del Grau como motor.

Pero poco a poco muchos restaurantes fueron cerrando y el Brisamar se sumó a una larga lista en la que ya figuraban Casa Falomir, Casa Chiva, Mare Nostrum -antes Nina y Angelo- y Casa Santiago. La Ballena y Casa Juanito aguantan entre los históricos, a los que se sumaron hace unos años Casa Lola y, recientemente, Lo de Sancho.

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La pérdida de patrimonio gastronómico, sin embargo, no se limita a Buenavista. Hace casi una década bajó la persiana Casa de Santi, especializado en arroces y marisco, y tras la pandemia lo hizo Rafael, que llegó a lucir una estrella Michelin.