Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Origen macrorredadaERTE en la cerámicaVandalizan estrella MichelinPrecio de Almacenes MonfortNuevo parque acuáticoSuspenden clases en Vila-realAviso Guardia Civil
instagramlinkedin

Un restaurante asiático ocupará el espacio del mítico Brisamar

El emblemático establecimiento del Grau cerró en verano del año pasado

Fachada del restaurante Brisamar, testigo de la historia del Grau durante casi 100 años.

Fachada del restaurante Brisamar, testigo de la historia del Grau durante casi 100 años. / Gabriel Utiel

Aitor Tezanos

Aitor Tezanos

Castellón

Fue una de las noticias gastronómicas negativas del año pasado. El Brisamar, restaurante con casi 100 años de historia y un emblema del Grau, cerraba sus puertas. Las bajas en cocina y la dificultad para encontrar personal adecuado estuvieron detrás de esta decisión, que dejaba vacío uno de los locales mejor situados del paseo Buenavista.

Pero ya hay nuevos inquilinos, con una oferta culinaria totalmente distinta. A partir de mayo se convertirá en Shokai Sushi, un restaurante de comida asiática que ya cuenta con dos sedes en Castelló, en la avenida Capuchinos y en la calle de Jesús Martí Martín,en el barrio de la UJI. Por el momento, las obras ya han comenzado en el espacio interior.

Las obras ya han comenzado en el interior del local.

Las obras ya han comenzado en el interior del local. / Aitor Tezanos

Cierres de restaurantes

La próxima apertura de este local es un reflejo de la paulatina transformación que ha vivido el paseo Buenavista en los últimos años. Durante décadas, fue sinónimo de buena cocina marinera, con la lonja del Grau como motor.

Pero poco a poco muchos restaurantes fueron cerrando y el Brisamar se sumó a una larga lista en la que ya figuraban Casa Falomir, Casa Chiva, Mare Nostrum -antes Nina y Angelo- y Casa Santiago. La Ballena y Casa Juanito aguantan entre los históricos, a los que se sumaron hace unos años Casa Lola y, recientemente, Lo de Sancho.

Noticias relacionadas

La pérdida de patrimonio gastronómico, sin embargo, no se limita a Buenavista. Hace casi una década bajó la persiana Casa de Santi, especializado en arroces y marisco, y tras la pandemia lo hizo Rafael, que llegó a lucir una estrella Michelin.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Más de 100 víctimas de trata de seres humanos rescatadas en Nules después de tres redadas esta madrugada
  2. Papas Garcia se traslada a un histórico local del centro de Castelló
  3. Lamentable vídeo en Castellón: Dos mujeres detenidas tras una pelea en un bar de la plaza Doctor Marañón
  4. Dolor en la cerámica de Castellón: muere Lucía Grandío, responsable de marketing de Rocersa Group
  5. Los toboganes ya coronan el nuevo parque acuático que abrirá este verano en Castellón
  6. Avisos de nivel naranja de Aemet y desplome térmico en Castellón: Consulta los días más críticos
  7. Así fue la señal de alarma que desencadenó la gran operación contra la trata de personas en Nules
  8. El aeropuerto de Castellón oferta 17.000 plazas para volar en Semana Santa y Pascua: destinos y ofertas

Un restaurante asiático ocupará el espacio del mítico Brisamar

Un restaurante asiático ocupará el espacio del mítico Brisamar

El grupo Rafalafena de Castelló rehabilita viviendas: más de la mitad del Plan de Barrios ejecutado

El grupo Rafalafena de Castelló rehabilita viviendas: más de la mitad del Plan de Barrios ejecutado

Mayor coordinación institucional en el ámbito de Emergencias

Mayor coordinación institucional en el ámbito de Emergencias

La Feria de Abril llega al Puerto de Castellón: los días y todas las actividades

La Feria de Abril llega al Puerto de Castellón: los días y todas las actividades

Semana Santa: Castelló busca barreros para procesiones religiosas

Semana Santa: Castelló busca barreros para procesiones religiosas

El PSOE insiste en que el informe del interventor alerta de "posibles fraccionamientos" en Turismo

El PSOE insiste en que el informe del interventor alerta de "posibles fraccionamientos" en Turismo

La parroquia de San Cristóbal de Castelló programa dos funciones de La Pasión por la alta demanda. Lo que tienes que hacer para asistir

La parroquia de San Cristóbal de Castelló programa dos funciones de La Pasión por la alta demanda. Lo que tienes que hacer para asistir

Esto cuesta el antiguo Almacenes Monfort: el edificio comercial más grande a la venta en el centro de Castelló

Esto cuesta el antiguo Almacenes Monfort: el edificio comercial más grande a la venta en el centro de Castelló
Tracking Pixel Contents