Castelló se une para exigir mejoras urgentes en los Cercanías de la provincia

Entre el acuerdo unánime y el rifirrafe político se ha movido el pleno de marzo del Ayuntamiento de Castellón, en el que se ha aprobado, por parte de todos los grupos políticos, una declaración institucional para reclamar al Gobierno central la mejora del servicio de ferrocarriles de Cercanías en las comarcas de Castellón, pero también ha sido el escenario de un enfrentamiento político en temas como la vivienda o la Banda Municipal de Música.

El portavoz adjunto del PSPV en el Ayuntamiento de Castelló, José Luis López, durante su intervención. / Iván Fernández

Las cuatro formaciones que forman el consistorio (PP, Vox, PSPV y Compromís) han hecho frente común para pedir mejoras tanto en la planificación presupuestaria como en el incremento de servicios, sobre todo en la línea C-6 de Cercanías en Castellón. Dentro de esta petición, se requiere la puesta en marcha de mejoras en las infraestructuras de los trenes, así como la compra de nuevo material o la incorporación de los nuevos vehículos que se habían prometido. Todo para mejorar la comodidad y la calidad del servicio a los usuarios.

Acuerdo unánime

El pleno también ha servido para que el Ayuntamiento al completo sacara adelante otras declaraciones, centradas en defender los derechos de los enfermos de Párkinson y de las personas con autismo. Además, el salón de plenos ha prorrumpido en aplausos por parte de los representantes de la Fundación Secretariado Gitano, presentes en la sesión, tras el visto bueno a la declaración municipal que reconoce la riqueza y el legado del pueblo gitano, con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, que se celebrará el próximo 8 de abril.

Las ayudas al alquiler joven centra un nuevo enfrentamiento sobre vivienda El grupo municipal de Compromís ha visto como decaía, con los votos en contra del PP y Vox y a favor del PSPV, su moción sobre alquiler joven. En esta, el portavoz de la formación nacionalista, Ignasi Garcia, ha reclamado una inversión medio millón de euros para esta materia, cuando en la actualidad es de "únicamente 5.000 euros" y que existan ayudas para el alquiler social a los propietarios. Garcia ha acusado a la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, de ningunear a los jóvenes, invirtiendo solo "una cantidad irrisoria" en el presupuesto para este año en una iniciativa anunciada en septiembre del año pasado. Además, ha recordado que "Castelló es uno de los cincuenta municipios de España con mayor presión para acceder a la vivienda". Begoña Carrasco ha hecho uso de la palabra para sacar pecho sobre su gestión en este ámbito. La alcaldesa ha recordado que "después de que no se construyera ) ni una sola vivienda social durante el gobierno de Compromís ahora en esta legislatura se han hecho los trámites para potenciar 3.800 viviendas, de las cuales la mitad serán protegidas, y se han comprado seis viviendas sociales durante el último año. La concejal de Vivienda, Ester Giner, ha aprovechado para recordar que "estamos en plena crisis de vivienda en España" y ha acusado al gobierno de Fadrell de, en su momento, "no anticiparse y no saber ver el problema". Desde Vox, su portavoz, Antonio Ortolá, ha pedido que "se derogue la ley de vivienda nacional que premia a los okupas y castiga a los propietarios". Por su parte, el edil del PSPV, Jorge Ribes, ha solicitado "una mayor partida de ayuda al alquiler joven, porque 5.000 euros es una burla".

Sin embargo, en lo referente a mociones, ninguna de ellas ha salido adelante, aunque sí han supuesto enfrentamiento en la tribuna entre los diferentes portavoces municipales. Desde Compromís se ha reclamado cubrir la excedencia del director de la Banda Municipal de Castelló mediante la bolsa municipal. Esta propuesta se ha visto superada por la moción a la totalidad del grupo municipal popular.

El edil de Compromís, Pau Sancho, ha aprovechado su intervención para denunciar los problemas de “maltrato a los músicos” por parte del subdirector, que actualmente ejerce como director. Sancho ha recalcado “el despotismo que hay bajo la batuta de esta persona” y ha recordado que “ha habido deficiencias en el proceso de selección de clarinetes, donde no se respetó el anonimato y hubo jurados que evaluaron sin estar presentes”.

Músicos bajo la lluvia

También ha incidido en que, durante la Magdalena, “se hizo tocar a los músicos bajo la lluvia, algo que causó problemas en sus instrumentos, así como en sus partituras”. El edil de Recursos Humanos, Juan Carlos Redondo, ha acusado a Sancho de que “son ganas de mezclar las cosas” y le lanzó un mensaje a Ignasi Garcia, portavoz de Compromís, al señalar que “ya tiene bastante con mantenerse vivo, viendo las luchas internas que hay en su partido”.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Antonio Ortolá. / Iván Fernández

Además, Redondo ha señalado que “durante el gobierno del Fadrell hubo 32.000 euros de multa por contrataciones irregulares” y ha pedido que “no se generen conflictos artificiales”. Desde el PSOE, la edil Mónica Barabás ha señalado que “se obligó a tocar a la banda bajo la lluvia en Magdalena, para que la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, pudiera cantar bajo el paraguas”.

El portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales, ha sacado a colación a Margaret Thatcher y al comunismo, y ha asegurado que desde Compromís “solo buscan destruir. Los músicos de la banda municipal son funcionarios y ser un buen funcionario es estar al servicio de Castelló, se llueva o no”.

Apoyo a Columbretes

Dentro de ruegos y preguntas, el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, le ha lanzado a Carrasco un guante al reclamar que mediara “con la conselleria para conseguir una reunión con el Ministerio de Medio Ambiente y defender la necesidad de revertir la eliminación de los medios de seguridad en las Islas Columbretes”. Carrasco ha aceptado la propuesta y ha asegurado que trabajará para lograr este encuentro. Además, ha abierto al resto de grupos el trabajo en común para conseguir este objetivo.