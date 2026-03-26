Castelló organiza la marcha solidaria “Kilómetros por agua” para apoyar el Trailwalker de Oxfam
Se busca garantizar el acceso al agua potable y combatir los efectos del cambio climático en países afectados
Castelló acogerá una nueva iniciativa solidaria bajo el nombre “Kilómetros por agua”, organizada por Oxfam Intermón Castelló, el próximo 18 de abril con el objetivo de recaudar fondos destinados a proyectos de acceso al agua en comunidades vulnerables.
La actividad servirá como apoyo al Trailwalker de Oxfam y se celebrará en Girona. En esta edición participarán cuatro equipos procedentes de Castelló. La totalidad de lo recaudado se destinará a garantizar el acceso al agua potable en países afectados por la sequía, así como a responder a emergencias, conflictos y a combatir los efectos del cambio climático.
La jornada solidaria comenzará con las inscripciones, que tendrán un coste de 7 euros, a las 8:45 horas en el Palau de la Festa. A las 9:00 horas se iniciará la marcha hacia la villa romana de Vinamargo, donde los participantes podrán disfrutar de una visita guiada, una degustación de productos de comercio justo y el sorteo de diversos regalos.
El recorrido también incluirá la visita a la ermita de Sant Jaume de Fadrell, entre otros enclaves de interés, combinando así deporte, cultura y solidaridad en una experiencia abierta a toda la ciudadanía.
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