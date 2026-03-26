Castelló revive una batalla real con cañones y pólvora: descubre cuándo

Castelló acogerá este fin de semana una nueva edición de la recreación histórica de la Batalla del Pont dels Millars, con un total de 14 actos programados entre el viernes, sábado y domingo. Una cita ya consolidada que, un año más, cuenta con el respaldo del Patronato de Turismo y que se integra dentro de la amplia programación de Semana Santa y Pascua en la ciudad.

La concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha destacado que “esta recreación histórica es ya un evento plenamente consolidado dentro del calendario festivo de Castelló, que cada año gana en participación, calidad y reconocimiento tanto a nivel local como fuera de nuestro municipio”.

La edil ha querido agradecer especialmente “el trabajo y la implicación de la Colla de Dolçainers i Tabaleters Xaloc, así como de todas las entidades participantes, por su gran labor a la hora de poner en valor nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestra cultura”.

En este sentido, ha añadido que “gracias al esfuerzo conjunto de asociaciones, recreadores, músicos y voluntarios, Castelló puede ofrecer un evento de gran calidad que permite acercar al público a un episodio clave de nuestro pasado de una forma didáctica y emocionante”.

Recreación de un episodio histórico

La recreación rememora los hechos heroicos acontecidos hace 216 años, concretamente el 9 de marzo de 1810, en la batalla del denominado “Pont Nou” sobre el río Mijares. En este enfrentamiento, vecinos de Castelló, Almazora y Vila-real se enfrentaron a las unidades francesas del General Suchet, en el contexto de la Guerra de la Independencia (1808-1814).

La concejal de Turismo, Arantxa Miralles, durante la presentación del evento. / Mediterráneo

Más de un centenar de participantes

En la recreación participarán un total de 132 personas, entre recreadores con armas de fuego simuladas, músicos, actores y miembros del Gremi de Campaners. Las representaciones incluirán el uso de trabucos, fusiles, pistolas y cañones, con el disparo de aproximadamente 14 kilos de pólvora, lo que aportará realismo a las escenas.

Amplia participación de asociaciones

Entre las entidades participantes destacan asociaciones procedentes de distintos puntos de España, como la Asociación Napoleónica Valenciana (Algemesí), Milicias Urbanas de Tarragona 1811, la Partida de Guerrilleros de Francisquete (Camuñas), la Asociación Bailén por la Independencia, la Asociación Héroes del Tollo (Utiel) o Los Desastres de la Guerra (Móstoles).

También participarán agrupaciones como Trabucaires Germandat Santandreuenca (Barcelona), el grupo de teatro “Viure la Mort” de Castellón, el Gremi de Campaners de Castelló, la Partida de Guerrilleros de la Esquadra de Trabucaires Xaloc, la Milicia Honrada de la Gobernación de Castellón, así como el desfile y concierto de la Colla de Dolçainers i Tabaleters Xaloc.

Programación

Los actos comenzarán el viernes a las 19:00 horas en la Cámara Agraria con la conferencia sobre los hechos del 9 de marzo de 1810, que correrá a cargo de Antonio Aguila Fillol, cap de l’Esquadra de Trabucaires Xaloc. Posteriormente, a las 20:00 horas, los comisionados de cada grupo procederán a la recepción de las unidades y agrupaciones llegadas de fuera de Castellón, a las que acompañarán hasta sus respectivos puntos de alojamiento.

La jornada del sábado comenzará a las 10:30 con un desfile por las calles del centro de Castelló, que concluirá a las 11:30 en la Plaza de las Aulas. Allí se realizará una presentación y revista de las unidades de recreación, a cargo de las autoridades municipales. A las 12:00, en la misma plaza, se podrá visitar una exposición de uniformes y armas. Posteriormente, a las 12:15, tendrá lugar un toque de alarma como parte de la recreación histórica sobre la heroica resistencia castellonense.

Por la tarde, a las 17:30 horas, se celebrará un nuevo desfile hasta la plaza de las Aulas. Allí, a las 18:30 horas, tendrá lugar un concierto popular de la Colla de Dolçainers, Tabaleters i Trabucaires Xaloc, con el estreno de la pieza “9 de marzo”. La jornada finalizará a las 20:00 horas con la representación teatral “El crit de Castelló”, a cargo del grupo “Viure la Mort”.

El domingo, considerado el día grande de la recreación, los actos comenzarán a las 10:30 horas con la concentración de participantes en la plaza Cardona Vives, donde también tendrá lugar la revista de armas y la formación de las unidades. A las 11:00 horas dará inicio el desfile de tropas y pueblo hasta el Parque Guitarrista Manuel Babiloni, escenario de la batalla, con un recorrido por varias calles del centro de la ciudad. Previamente, a las 11:30 horas, se realizará una exhibición de instrucción de armas de avancarga en el Bulevar Blasco Ibáñez.

El momento central llegará a las 12:00 horas con la recreación histórica de la Batalla del Pont del Millars del 9 de marzo de 1810. A continuación, a las 13:00 horas, se celebrará un acto de homenaje a los caídos de ambos bandos, con la interpretación de la pieza “La muerte no es el final” a cargo de la Colla Xaloc. La jornada concluirá con una sesión de fotos en la que el público podrá acercarse a los recreadores y conocer de cerca réplicas de armas, uniformes e indumentaria de la época.