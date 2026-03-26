El desalojo de la calle Herrero pone el foco sobre la conservación de las fincas: 7.000 edificios superan ya los 50 años en Castelló

El desalojo de 18 personas de una finca de la calle Herrero este miércoles pone el foco sobre la conservación de las fincas más antiguas porque 7.000 edificios de Castelló superan ya los 50 años, al igual que el inmueble de dónde tuvieron que salir varias familias debido al deterioro que presenta la pared del hueco de la escalera.

Edificio de la calle Herrero afectado. / ERIK PRADAS

A este respecto, la presidenta del Colegio de Arquitectos de Castellón, Susana Babiloni, ha destacado a este diario la importancia de las inspecciones técnicas en este tipo de fincas de varios años y en cuanto a la estructura, la accesibilidad y la parte energética se refiere. De hecho, a partir de estos estudios se pueden detectar problemas y atajarlos lo antes posible, por lo que esta profesional recomienda el mantenimiento de los edificios y hace un llamamiento a la concienciación de los vecinos "porque son elementos vivos que se desgastan con el tiempo y si se mantienen se alarga su vida útil y evitan que la patología que puedan tener, por la edad, se agrave y el coste de la reparación también sea más alto", afirma Babiloni, quien también destaca que una gran cantidad de ese tipo de edificios sí que ha pasado "la ITV".

Un detalle de la puerta prohibiendo el paso, este jueves. / ERIK PRADAS

Novedades del desalojo

Por otra parte, y en cuanto al desalojo de las viviendas ubicadas en el número 28 de la calle Herrero por prevención y seguridad, hay que decir que este también ha afectado a los dos comercios ubicados en los bajos del recinto (una cafetería y una peluquería). Gran parte de los vecinos permanecen, este jueves, en las casas de familiares y otros en dos hoteles.

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Una vez el Ayuntamiento de Castelló tuvo conocimioento de los hechos, se trasladaron hasta allí tanto la Policía Local como los bomberos y los concejales Sergio Toledo (Servicios Técnicos y Brigadas Municipales), Antonio Ortolá (Seguridad y Emergencias) y Clara Adsuara (Bienestar Social) y la actuación se llevó a cabo siguiendo estrictamente los protocolos establecidos y con gran coordinación entre los agentes policiales, bomberos, servicios técnicos, brigadas municipales y servicios sociales. El informe técnico del arquitecto municipal será entregado a la comunidad de propietarios.

Una vez se pudo contactar con el administrador de la finca y se confeccionó el correspondiente informe para su traslado a los servicios técnicos municipales, una patrulla de la Policía Local quedó durante toda la noche para evitar actos vandálicos y accesos no autorizados al inmueble. Asimismo, “las personas desalojadas fueron trasladadas por la Policía Local en vehículo oficial para garantizar su atención en todo momento”, señala Ortolá.

Los bomberos procedieron al corte preventivo de los suministros de, gas, luz y agua con el objetivo de minimizar cualquier riesgo.