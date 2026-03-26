Todo listo para disfrutar de los mejores barcos y batallas navales en Castelló: dónde y cuándo

La Autoridad Portuaria de Castellón ha acogido la reunión técnica de la novena edición de Escala a Castelló que se celebrará del 9 al 13 de abril en PortCastelló. Se trata de un encuentro previo a la Junta local de Seguridad, organizada de forma conjunta por la Subdelegación del Gobierno de Castellón y el Ayuntamiento de Castelló, a fin de empezar a preparar ya el dispositivo de seguridad.

En la reunión de coordinación se han abordado aspectos vinculados al desarrollo organizativo y seguridad del evento como la descripción y ubicación de las embarcaciones participantes, de la programación, así como otras particularidades que contribuirán a garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de este.

El jefe de División de Seguridad Integral de la Autoridad Portuaria, Luis Oria, ha destacado que “aunque contamos con la experiencia de otros años es fundamental trabajar de manera coordinada en el diseño del dispositivo y establecer una hoja de ruta conjunta entre instituciones y cuerpos de seguridad para poder establecer un operativo integral que garantice la seguridad ciudadana, la movilidad y el estacionamiento en el entorno portuario que espera una importante aglomeración de personas durante esos días”.

La reunión, encabezada por la concejal de Turismo, Arantxa Miralles; la teniente de alcalde del Grao, Ester Giner; y el director del comité organizador del evento, Fernando Viota, encargado de explicar las particularidades del evento, ha contado con representantes de la Policía Local de Castelló, Bomberos del Ayuntamiento de Castelló, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Portuaria y del equipo de la Autoridad Portuaria. Asimismo, han participado también Boluda Corporación, Prácticos del Puerto, Salvamento Marítimo y equipo del Real Club Náutico.

Un total de 12 embarcaciones históricas e institucionales

Entre las novedades de esta edición, que reunirá al menos doce embarcaciones y permitirá a los visitantes realizar un auténtico viaje a través del tiempo, destaca la recreación de una batalla naval, que se sumará a las ya tradicionales justas marineras.

El bergantín danés Phoenix, construido en 1929 y considerado uno de los veleros tradicionales más emblemáticos de Europa, y el bergantín italiano Florette, uno de los últimos grandes veleros auténticos aún en activo, son de de las nuevas incorporaciones, a las que se suma la carabela portuguesa Vera Cruz, junto a barcos ya conocidos como la Nao Victoria, el Santa María Manuela o el Pascual Flores.

Se ha confirmado también la participación del patrullero de altura Peregrino III del Servicio de Vigilancia Aduanera, reforzando la representación oficial y el interés del público