El Grau de Castelló se transforma este sábado en un gran mercado al aire libre con ofertas, tardeo y animación

El Grau de Castelló acogerá este sábado 28 de marzo una nueva edición del Outlet Primavera Market, organizado por la Asociación de Comerciantes del Grao que preside Teresa Campos junto al Ayuntamiento de Castelló, que convertirá el Parque de la Panderola en un punto de encuentro para las compras, el ocio y la convivencia.

La teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, ha destacado que este outlet “es una muestra más del compromiso del equipo de gobierno con la dinamización del Grao y con el apoyo al comercio local, promoviendo iniciativas que animan a vecinas, vecinos y visitantes a disfrutar del distrito marítimo y a realizar sus compras en sus comercios de proximidad”.

La cita reunirá a diez comercios del distrito marítimo, que ofrecerán sus productos de 11.00 a 20.00 horas en una jornada pensada para todos los públicos y concebida para fomentar las compras en los establecimientos de proximidad, poniendo en valor la cercanía, la calidad y la atención personalizada del tejido comercial del Grau.

Esta propuesta se enmarca en la apuesta continuada del Ayuntamiento por impulsar la actividad en el Grau durante todo el año mediante una programación variada con actividades culturales, gastronómicas, de ocio y, como en este caso, también comerciales. El objetivo es seguir generando oportunidades para atraer visitantes, respaldar a los negocios del distrito marítimo y contribuir a su actividad económica y social.

Durante toda la jornada, los establecimientos participantes pondrán a disposición del público ofertas especiales y promociones, en una propuesta que busca animar las ventas y reforzar el papel del pequeño comercio como motor económico y social del Grao.

Los comercios participantes en esta edición son El Rincón de las Margaritas, E&A Shop, El Mussol Eventos y Animación Infantil, Cristalería Rovira, Peke Chupe, PapelRos, Triforma, María Griñó, Justa la Fusta y Xavi Desing.

Tardeo con DJ y actividades para niños

Además de la oferta comercial, el Outlet Primavera Market incluirá distintas propuestas de animación para completar la experiencia. Por la tarde, de 18.00 a 20.00 horas, habrá tardeo con DJ y, durante el evento, también habrán pinta caras para los más pequeños