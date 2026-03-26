Últimos días de liquidación por cierre en otro comercio de Castellón: "La culpa es del sistema"

Cuenta atrás para que baje la persiana de otro comercio en el centro de Castelló. Apenas quedan unos días de vida para una tienda emblemática de servicios cuya gerente, Mari Carmen Fermosell, de 62 años y vecina de la capital pero con orígenes en Albocàsser, hace balance tras una década por la que da las gracias a su clientela, "fiel y buena". Su conclusión es clara: "La culpa no es de nadie. Cerramos por el sistema, que prima la venta on line y las grandes superficies. Pero para los autónomos no hay facilidades. Impuestos, alquileres altos,...Mi trabajadora se podrá jubilar pero yo ni eso. Ahora voy a buscar empleo en lo que sea para los años que me quedan de vida laboral. Pero a mi edad no es fácil, soy decoradora. Apenas quedan tiendas y, si son franquicias, prefieren a gente joven".

Mari Carmen y su empleada, en la tienda. / Mediterráneo

En el escaparate puede leerse el mensaje 'Últimos días, liquidacón por cierre'. Y es que está previsto que deje de prestar servicio el 31 de marzo. "Lo tenemos todo al 50%. Y ahora en esta última fase vamos a poner ofertas especiales, incluso más rebajadas. Nos quedan muebles auxiliares, flores, consolas, cuadros, etc. Y también mobiliario de la propia tienda: solo nos queda el mostrador y la caja registradora, y unos expositores de flores. Las estanterías se han liquidado todas. La verdad que la acogida ha sido muy buena. Estamos vaciando", afirma.

Noticias relacionadas

Fachada del establecimiento. / Mediterráneo

"Los propios proveedores venden por Amazon más barato"

Mari Carmen reflexiona que desde que a fecha de hoy el sector comercial no está hecho para los pequeños. "Ahora prima internet e incluso mis proveedores venden por Amazon más barato que a mí", añade, al mismo tiempo que dice comprenderlo porque ellos también son una empresa que tiene que ir tirando. En su opinión, el centro de Castellón está quedando más reservado al ocio y, de hecho, en su caso, optó por cerrar los sábados tarde, porque no solía ir nadie, "y no compensaba: elgasto en luz, etc.". Dentro de la situación difícil, se alegra del reto vivido estos años y de la experiencia y cariño que le han manifestado sus clientas hasta el final. Mucha suerte.