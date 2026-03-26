Testimonio
Yeny Raibosa, comerciante afectada por el edificio desalojado en Castelló: "Hemos tenido que cerrar y no sabemos cuándo abriremos"
El deterioro de la pared del hueco de la escalera ha obligado salir de la finca a 18 personas que ahora residen en casa de familiares o en dos hoteles de la ciudad. Comerciantes y vecinos nos cuentan su experiencia.
Para ver este vídeo suscríbete a El Periódico Mediterráneo o inicia sesión si ya eres suscriptorSuscríbete
¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí
Yeny Raibosa cerró su cafetería ubicada en los bajos del edificio que ha tenido que ser desalojado en la calle Herrero este miércoles y esta madrugada, cuando normalmente horneaba los primeros productos para servir a sus clientes, ya no ha podido abrir por motivos de seguridad y alertada también por la Policía Local. El deterioro de la pared del hueco de la escalera por una fuga de agua desde las pasadas fiestas de la Magdalena obligó a salir a varias familias y realojarse en casas de familiares y en dos hoteles hasta que el informe del arquitecto determine el estado real de la finca y se activen las soluciones pertinentes.
Mientras, el portal sigue acordonado, al igual que la cafetería de Yeny y una peluquería. "He cerrado y estoy a la espera de lo que me digan la Policía Local y los bomberos", relata Raibosa. Afortunadamente, su vecino de local le guarda las neveras con los productos que tenía congelados y que ha podido trasladar con la ayuda de los bomberos.
"No sé cuándo podré abrir el negocio", narra la afectada.
En similar situación se encuentra el propietario y las empleadas de la peluquería anexa al edificio, que también ha tenido que cerrar. No pueden seguir trabajando hasta nuevo aviso y después de que terminen de revisar el edificio. Por este motivo, han colocado un cartel en la puerta avisando de que no se sabe cuándo aperturarán de nuevo y explicando la situación a sus clientes.
Una joven pareja, la igual que el resto de residentes en este inmueble de la calle Herrero número 28, tuvieron que salir este miércoles de su vivienda con dos niñas, de 4 y 1 año, y se ha ido a vivir con la madre de ella. La fuga de agua que ha afectado a la escalera estuvo toda la noche en las fiestas de la Magdalena y es la que ha provocado las grietas y los desperfectos, según cuenta este vecino al periódico Mediterráneo. Avisaron al Ayuntamiento y los hicieron salir por prevención. "Subimos a coger alguna muda, lo imprescindible y cuando certifiquen que no existe peligro, volveremos", continúa este castellonenses, quien recuerda que los bomberos fueron los que inspeccionaron la grieta durante todo el día y sobre las 19.00 horas del miércoles llegó la Policía Local, que determinó el desalojo. "La verdad es que es un jaleo el traslado pero si no hay más remedio, hay que hacerlo", ha concluido.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los toboganes ya coronan el nuevo parque acuático que abrirá este verano en Castellón
- Suspenden las clases en un instituto de Vila-real
- Así fue la señal de alarma que desencadenó la gran operación contra la trata de personas en Nules
- Abren una investigación judicial por presuntas irregularidades en la Policía Local de Benicàssim
- Últimos días de liquidación por cierre en otro comercio de Castellón: 'La culpa es del sistema
- Vandalizan un restaurante con estrella Michelin en Castellón: 'Es alguien que quiere jodernos
- La cerámica de Castellón presenta los primeros ERTE por la guerra en Oriente Medio
- Desalojan a 18 personas en la calle Herrero de Castelló por el deterioro de un edificio de ocho plantas