Yeny Raibosa, comerciante afectada por el edificio desalojado en Castelló: "Hemos tenido que cerrar y no sabemos cuándo abriremos"

Yeny Raibosa cerró su cafetería ubicada en los bajos del edificio que ha tenido que ser desalojado en la calle Herrero este miércoles y esta madrugada, cuando normalmente horneaba los primeros productos para servir a sus clientes, ya no ha podido abrir por motivos de seguridad y alertada también por la Policía Local. El deterioro de la pared del hueco de la escalera por una fuga de agua desde las pasadas fiestas de la Magdalena obligó a salir a varias familias y realojarse en casas de familiares y en dos hoteles hasta que el informe del arquitecto determine el estado real de la finca y se activen las soluciones pertinentes.

Mientras, el portal sigue acordonado, al igual que la cafetería de Yeny y una peluquería. "He cerrado y estoy a la espera de lo que me digan la Policía Local y los bomberos", relata Raibosa. Afortunadamente, su vecino de local le guarda las neveras con los productos que tenía congelados y que ha podido trasladar con la ayuda de los bomberos.

Imagen del portal de la finca afectada y de la cafetería anexa, cerrados. / ERIK PRADAS

"No sé cuándo podré abrir el negocio", narra la afectada.

En similar situación se encuentra el propietario y las empleadas de la peluquería anexa al edificio, que también ha tenido que cerrar. No pueden seguir trabajando hasta nuevo aviso y después de que terminen de revisar el edificio. Por este motivo, han colocado un cartel en la puerta avisando de que no se sabe cuándo aperturarán de nuevo y explicando la situación a sus clientes.

Una joven pareja, la igual que el resto de residentes en este inmueble de la calle Herrero número 28, tuvieron que salir este miércoles de su vivienda con dos niñas, de 4 y 1 año, y se ha ido a vivir con la madre de ella. La fuga de agua que ha afectado a la escalera estuvo toda la noche en las fiestas de la Magdalena y es la que ha provocado las grietas y los desperfectos, según cuenta este vecino al periódico Mediterráneo. Avisaron al Ayuntamiento y los hicieron salir por prevención. "Subimos a coger alguna muda, lo imprescindible y cuando certifiquen que no existe peligro, volveremos", continúa este castellonenses, quien recuerda que los bomberos fueron los que inspeccionaron la grieta durante todo el día y sobre las 19.00 horas del miércoles llegó la Policía Local, que determinó el desalojo. "La verdad es que es un jaleo el traslado pero si no hay más remedio, hay que hacerlo", ha concluido.