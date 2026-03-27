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La avenida Ferrandis Salvador de Castelló reabre los dos sentidos del tráfico tras seis meses de obras. Ya hay fecha

En la actualidad solamente está abierto el vial Benicàssim-Grau. Los trabajos seguirán pero no afectarán al tráfico

La avenida Ferrandis Salvador de Castelló reabre al tráfico tras seis meses de obras. Ya hay fecha

La avenida Ferrandis Salvador de Castelló reabre al tráfico tras seis meses de obras. Ya hay fecha

Manolo Nebot

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Tras seis meses de obras, la Conselleria de Infraestructuras y el Ayuntamiento de Castelló ya han acordado la apertura de los dos viales (ida y vuelta) de la avenida Ferrandis Salvador (entre el Grau y la rotonda del Camí la Plana) con el fin de facilitar la circulación de cara a la Semana Santa. Así, y según han confirmado desde ambas administraciones al periódico Mediterráneo, los vehículos podrán pasar por este tramo a partir de la semana que viene y, más en concreto, del 1 de abril.

Plataforma del TRAM (izquierda) y el tramo de carretera por dónde se ubicarán los dos viales.

Plataforma del TRAM (izquierda) y el tramo de carretera por dónde se ubicarán los dos viales. / Foto Manolo Nebot Rochera

De esta forma, y después de haber finalizado las paradas del TRAM del Grau-Serradal y la obra civil necesaria para la instalación de dos puntos de carga ultra-rápida con una inversión de alrededor de un millón de euros, la última fase de este proyecto cuenta con un presupuesto de 3,2 millones y ha conllevado los trabajos en la plataforma reservada del TRAM por la avenida Ferrandis Salvador que comenzó en septiembre y ahora, tras seis meses, este tramo se aperturará a la circulación.

Los conductores que se dirijan desde el distrito marítimo a Benicàssim evitarán el desvío que han estado obligados a utilizar hasta ahora y que comprendía las calles Pierre Merchain y avenida Castalia hasta llegar a la rotonda del Camino la Plana por dónde enlazaban hacia Benicàssim o el Serradal.

Noticias relacionadas y más

Los trabajos, con cargo a los fondos europeos Next Generation, han propiciado tres paradas de TRAM ubicadas en las inmediaciones de la Escuela de Hostelería, la residencia de mayores El Pinar y el Club de Golf Costa Azahar que, por el momento, no están en uso, a la espera de la puesta en marcha de nuevas unidades de este medio de transporte y de la finalización completa de las obras ya que estas seguirán tras la apertura al tráfico de los dos viales pero no afectarán a la circulación, según han destacado fuentes municipales.

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