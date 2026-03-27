La avenida Ferrandis Salvador de Castelló reabre los dos sentidos del tráfico tras seis meses de obras. Ya hay fecha

Tras seis meses de obras, la Conselleria de Infraestructuras y el Ayuntamiento de Castelló ya han acordado la apertura de los dos viales (ida y vuelta) de la avenida Ferrandis Salvador (entre el Grau y la rotonda del Camí la Plana) con el fin de facilitar la circulación de cara a la Semana Santa. Así, y según han confirmado desde ambas administraciones al periódico Mediterráneo, los vehículos podrán pasar por este tramo a partir de la semana que viene y, más en concreto, del 1 de abril.

Plataforma del TRAM (izquierda) y el tramo de carretera por dónde se ubicarán los dos viales. / Foto Manolo Nebot Rochera

De esta forma, y después de haber finalizado las paradas del TRAM del Grau-Serradal y la obra civil necesaria para la instalación de dos puntos de carga ultra-rápida con una inversión de alrededor de un millón de euros, la última fase de este proyecto cuenta con un presupuesto de 3,2 millones y ha conllevado los trabajos en la plataforma reservada del TRAM por la avenida Ferrandis Salvador que comenzó en septiembre y ahora, tras seis meses, este tramo se aperturará a la circulación.

Los conductores que se dirijan desde el distrito marítimo a Benicàssim evitarán el desvío que han estado obligados a utilizar hasta ahora y que comprendía las calles Pierre Merchain y avenida Castalia hasta llegar a la rotonda del Camino la Plana por dónde enlazaban hacia Benicàssim o el Serradal.

Los trabajos, con cargo a los fondos europeos Next Generation, han propiciado tres paradas de TRAM ubicadas en las inmediaciones de la Escuela de Hostelería, la residencia de mayores El Pinar y el Club de Golf Costa Azahar que, por el momento, no están en uso, a la espera de la puesta en marcha de nuevas unidades de este medio de transporte y de la finalización completa de las obras ya que estas seguirán tras la apertura al tráfico de los dos viales pero no afectarán a la circulación, según han destacado fuentes municipales.