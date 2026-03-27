Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agenda del fin de semanaLa hostelería se reinventaHipótesis del accidente mortalNuevo ministro de HaciendaDesalojo edificioEspaña-SerbiaEscala a Castelló
instagramlinkedin

Medio Ambiente

Compromís per Castelló reclama la restitución inmediata de la vigilancia en la reserva marina de las Islas Columbretes

La formación valencianista considera que se trata de "un error grave del Gobierno de España que deja desprotegido uno de los espacios naturales más valiosos del territorio"

Otro momento de la reunión de Compromís sobre las Islas Columbretes.

Otro momento de la reunión de Compromís sobre las Islas Columbretes. / Mediterráneo

Ramón Pérez

Castellón

Compromís per Castelló ha reclamado la restitución inmediata de la vigilancia en la reserva marina de las Islas Columbretes, tras la reducción de los servicios de vigilancia por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La formación considera que se trata de un error grave del Gobierno de España que deja desprotegido uno de los espacios naturales más valiosos del territorio.

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha señalado que “la situación de falta de vigilancia en la reserva marina de las Islas Columbretes es un auténtico escándalo y es un gravísimo error del Gobierno de España que se debe corregir de manera inmediata”. Garcia ha advertido que la reducción de la vigilancia se ha producido sin alternativas reales en funcionamiento, ya que las medidas anunciadas por el Ministerio siguen siendo promesas a futuro mientras la reserva permanece desprotegida.

Un momento de la reunión sobre las Illes Columbretes.

Un momento de la reunión sobre las Islas Columbretes. / Mediterráneo

En este sentido, Compromís ha subrayado la importancia de las Islas Columbretes como espacios clave para la protección de la biodiversidad y también como puntos de recogida de datos científicos fundamentales para entender el impacto del cambio climático a escala global. La formación recuerda que existe un manifiesto de la comunidad científica que reclama mantener estos sistemas de vigilancia y seguimiento, no solo para preservar las Columbretes, sino como indicador ambiental de referencia.

Desde Compromís remarcan que han trasladado esta reivindicación también a nivel estatal, a través de sus diputados y senadores, y que otras fuerzas políticas también se han posicionado en esta línea. No obstante, insisten en que es imprescindible que las instituciones actúen de manera coordinada para revertir la situación.

Por ello, la coalición ha instado a la alcaldesa Begoña Carrasco a dar un paso adelante y liderar esta reclamación ante el Ministerio. Garcia ha afirmado que “desde Compromís le hemos pedido a la señora Carrasco que, en lugar de hacerse fotos con gente que no tiene ninguna competencia como el presidente de la Autoridad Portuaria, aproveche el apoyo de todos los grupos municipales, de la Diputación y de la Generalitat, y vaya al Ministerio a negociar y defender el patrimonio natural más importante que tiene nuestra ciudad”.

Noticias relacionadas y más

Compromís recuerda que el gobierno de Begoña Carrasco cuenta con el apoyo unánime del pleno para defender las Islas Columbretes y considera que esta fuerza institucional debe traducirse en acciones concretas y en trabajo real, porque tiene la capacidad para hacerlo. “Cada día que pasa sin vigilancia ni recogida de datos es un día en el que se desprotege el patrimonio natural más importante que tenemos en Castelló”, ha lamentado Garcia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tragedia en la carretera en Castellón: muere un hombre de 35 años en un accidente entre su moto y un coche
  2. Últimos días de liquidación por cierre en otro comercio de Castellón: 'La culpa es del sistema
  3. Los toboganes ya coronan el nuevo parque acuático que abrirá este verano en Castellón
  4. Desalojan a 18 personas en la calle Herrero de Castelló por el deterioro de un edificio de ocho plantas
  5. El municipio de Castellón que competirá este verano en el Grand Prix moviliza a sus vecinos: “Necesitamos a todo el pueblo”
  6. El aeropuerto de Castellón recupera cinco rutas a finales de marzo: estos son los destinos
  7. Abren una investigación judicial por presuntas irregularidades en la Policía Local de Benicàssim
  8. Suspenden las clases en un instituto de Vila-real

La avenida Ferrandis Salvador de Castelló reabre los dos sentidos del tráfico tras seis meses de obras. Ya hay fecha

La avenida Ferrandis Salvador de Castelló reabre los dos sentidos del tráfico tras seis meses de obras. Ya hay fecha

Compromís per Castelló reclama la restitución inmediata de la vigilancia en la reserva marina de las Islas Columbretes

Compromís per Castelló reclama la restitución inmediata de la vigilancia en la reserva marina de las Islas Columbretes

Castelló organiza la marcha solidaria “Kilómetros por agua” para apoyar el Trailwalker de Oxfam

Castelló organiza la marcha solidaria “Kilómetros por agua” para apoyar el Trailwalker de Oxfam

El desalojo de la calle Herrero pone el foco sobre la conservación de las fincas: 7.000 edificios superan ya los 50 años en Castelló

El desalojo de la calle Herrero pone el foco sobre la conservación de las fincas: 7.000 edificios superan ya los 50 años en Castelló

Castelló se une para exigir mejoras urgentes en los Cercanías de la provincia

Castelló se une para exigir mejoras urgentes en los Cercanías de la provincia

El Grau de Castelló se transforma este sábado en un gran mercado al aire libre con ofertas, tardeo y animación

Yeny Raibosa, comerciante afectada por el edificio desalojado en Castelló: "Hemos tenido que cerrar y no sabemos cuándo abriremos"

Castelló revive una batalla real con cañones y pólvora: descubre cuándo

Tracking Pixel Contents