El Cuerpo de Bomberos de Castelló celebra a su patrón. Conoce quiénes son los homenajeados en el acto

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha destacado este viernes el trabajo del Cuerpo Municipal de Bomberos en la celebración de su patrón, San Juan de Dios, y donde se ha comprometido a no cejar en el empeño del equipo de gobierno por dotar a la capital de la Plana del parque de bomberos "que esta ciudad necesita, poniéndolo al servicio de los profesionales y a disposición de toda la ciudadanía". Carrasco, quien ha estado acompañada por el concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Ortolá, además de otros ediles, ha añadido que este "es un compromiso y lo reitero públicamente porque es la voluntad política del equipo de gobierno impulsar este proyecto y hacerlo realidad".

El Cuerpo de Bomberos de Castelló celebra a su patrón. Estos son todos los homenajeados en el acto / Toni Losas

Durante la jornada, y tras la celebración de una misa en honor al patrón de los bomberos, San Juan de Dios, oficiada por el obispo, en la basílica d ela Virgen del Lledó, Carrasco ha pasado revista y seguidamente ha tenido lugar el acto conmemorativo que ha contado con la presencia de las autoridades, así como de la reina de las fiestas de Castelló y los representantes de las jefaturas de Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Autonómica, además de miembros de la Subdelegación de Defensa.

Por su parte, Ortolá ha destacado la recuperación del Día el Bombero y el jefe de este Cuerpo, Antonio Costa, ha reafirmado el compromiso de los bomberos con la ciudad.

Durante el acto se han entregado reconocimientos a varios bomberos en reconocimiento a sus años de servicio y dedicación al Cuerpo de Bomberos de Castelló y a 30 bomberos recientemente jubilados. También se han otorgado cuatro metopas conmemorativas a profesionales y entidades que colaboran activamente con el Cuerpo de Bomberos de Castellón en el desarrollo de su labor. Los galardonados han sido las Brigadas Municipales, Centro Municipal de Formación Tetuán XIV, Juan Luis Llop, funcionario del Patronato de Deportes, y Montserrat Rodríguez del Cerro, Técnico en Emergencias y Protección Civil (AVSRE), en reconocimiento a su valiosa colaboración con el cuerpo de bomberos.

La medalla a Antonio García ha sido por sus 20 años en el Cuerpo; a Antonio Costa, Joaquín de Jesús y Carlos Nicolau por sus más de 25 años de servicio; y a Antonio Ortiz, Pedro González y Vicente Fornés por sus más de 35 años en este Cuerpo Municipal.